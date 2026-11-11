«دبي الخيرية» تُكرّم فرسان الكلمة والمحتوى في احتفالية النسخة الثالثة من «إعلام الخير»

نظّمت إدارة التوعية والتثقيف المجتمعي بجمعية دبي الخيرية حفل "إعلام الخير" في نسخته الثالثة، بفندق "ماريوت الجداف" بدبي؛ احتفاءً بالإعلام الهادف، وتجسيدًا لعمق الشراكة بين الرسالة الإنسانية والمنصات الإعلامية، وتثمينًا للجهود المؤثرة في ترسيخ قيم العطاء والعمل الإنساني.

وشهدت الأمسية حضورًا رفيع المستوى تقدّمه الدكتور عبد الله بوسناد، رئيس مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية، وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات الجمعية التنفيذية، وبمشاركة نخبة من قادة المشهد الإعلامي، وصُنّاع المحتوى، والمؤثرين الذين سخّروا أدواتهم التعبيرية ومنصاتهم الرقمية لخدمة النفع العام والتوعية المجتمعية.

وتُوّجت الاحتفالية بتكريم خاص قدّمه مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية لأكثر من (50) من الرموز الإعلامية وصُنّاع المحتوى والمؤثرين؛ تقديرًا لبصماتهم الاستثنائية ودورهم الريادي في إبراز المشاريع الخيرية، ونقل الصورة المشرقة للمبادرات الإنسانية التي تطلقها الجمعية داخل الدولة وخارجها.

كما تم تكريم عدد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص، إلى جانب الشخصيات التي كرّست جهودها لدعم مسيرة العمل الخيري والإنساني للجمعية، وشمل التكريم: مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، ومؤسسة دبي للإعلام، ومجلس دبي للإعلام، وشركة دانوب العقارية، وشركة فلاي دبي، والمستشفى الإماراتي الأوروبي.

وفي لفتة وفاء تُجسّد التقدير لأصحاب الأثر الفكري والإنساني، كرّم الحفل الكاتب والشاعر الإماراتي عوض بن حاسوم الدرمكي باختياره "شخصية حفل إعلام الخير" لهذا العام؛ تكريمًا لعطائه المتميز ودوره الفاعل في صناعة الأثر الإنساني ونشر ثقافة العطاء.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، بالحضور من إعلاميين وصُنّاع أثر، مؤكدًا أن الحفل يُشكّل جسرًا متينًا يربط بين نُبل الرسالة الإنسانية وقوة الكلمة والأثر الإعلامي منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2024.

وأوضح السويدي أن الإعلام في القرن الحادي والعشرين لم يعد يقتصر على التغطية والتوثيق، بل أصبح شريكًا استراتيجيًا في قيادة التغيير الإيجابي وبناء مجتمعات أكثر تكافلًا، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة أثمرت قفزات نوعية؛ تمثلت في توسيع قاعدة الداعمين عبر صياغة قصص مُلهمة تلامس القلوب، وترسيخ ثقة المجتمع بالتوثيق المهني والميداني للمشاريع، فضلًا عن إطلاق حملات مبتكرة تعكس الوجه الحضاري والإنساني المشرق لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف المدير التنفيذي لـ "دبي الخيرية": "إذ نتشرف بتكريمكم اليوم، فإننا نُجدد العهد معًا بأن مسيرة العطاء لا تعترف بنقطة وصول بل هي نهر متدفق؛ فالعام القادم ينتظر منا المزيد من الريادة والتميز لنكون أكثر انتشارًا برسالتنا، وأشد إبداعًا في أدواتنا، وأعمق أثرًا في تناول قضايا العمل الخيري.. وأنتم بحق فرسان هذه المهمة النبيلة".

وشهد برنامج الحفل عرضًا لفيلم يوثق مسيرة العطاء لـ"دبي الخيرية"، ويستعرض أبرز الإنجازات والمبادرات والمشاريع التي حققتها، وفيلمًا آخر حول فكرة "إعلام الخير"، ورسالتها، وما تمثله من تكامل بين الإعلام والعمل الإنساني. إلى جانب تكريم المؤسسات والجهات الداعمة، وسط إشادة واسعة من الحضور بجهود "دبي الخيرية" ودورها الريادي في بناء جسور التواصل الإنساني.