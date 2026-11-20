هنأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي سلطان عُمان، هيثم بن طارق والشعب العُماني بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نبارك لجلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله، ولأهل عُمان بمناسبة الذكرى 56 ليومهم الوطني المجيد.."

وتابع سموه: "فرحة عُمان من فرحتنا، ومحبّتها في قلوب أهل الإمارات تتوارثها الأجيال. نسأل الله أن يديم على عُمان عزّها وازدهارها، وعلى شعبها الشقيق الخير والرخاء، وأن يحفظ ما يجمع بلدينا وشعبينا من محبّة صادقة وأخوّة راسخة".