هنأ سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، سلطنة عُمان بمناسبة الاحتفال بيومها الوطني.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نبارك لسلطنة عمان قيادةً وشعباً بمناسبة يومها الوطني، ونحتفي بأخوة تاريخيّة دامت عقوداً مديدة، وقامت على الخير والسلام والطموحات المشتركة، أدام الله مجد السلطنة وعزّها، وكل عام وسلطنة عمان بخير وسلام".