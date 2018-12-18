سيدة تصاب بالغرغرينا بسبب الأعمال المنزلية

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تفاجأت امرأة في الصين 53 عاما بتحول أصابعها للون الأسود، بعد قيامها ببعض الأعمال المنزلية.

حيث تحولت أصابع يدها اليسرى ما عدا الإبهام وبعض أصابع يدها اليمنى أيضا للون الأسود وترافق ذلك مع حكة وجفاف في الجلد وشعور بالخدر،.

وعانت المرأة من جرح صغير في يدها كانت قد أهملته ولم تقم بتغطيته أثناء القيام بأعمال التنظيف، فيما تبين أنها تعاني من الغرغرينا بعد زيارة الطبيب.

ولحسن حظ السيدة، تحسنت حالتها بعد تلقي العلاج اللازم في المشفى.

والغرغرينا حالة طبية تحدث بسبب توقف وصول الدم للمناطق المصابة نتيجة مرض كامن أو التهاب أو عدوى ما يؤدي إلى تموت النسيج البشري، وتصيب الأطراف بشكل خاص إلا أنه من الممكن أن تحدث الغرغرينا بأعضاء أخرى داخل الجسم، مما يؤدي للإضرار بالأعضاء والعضلات.