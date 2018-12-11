انستغرام يطلق ميزة قد تطيح بـ "واتس أب"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أطلق تطبيق "انستغرام" ميزة جديدة للمحادثات، تسمح للمستخدمين بإرسال تسجيلات صوتية.

حيث ستضاف أيقونة للمايكروفون في سجل المحادثات، ويمكن للمستخدمين تسجيل محادثات صوتية تصل مدتها لدقيقة.

وتحفظ التسجيلات الصوتية بالمحادثة، وترسل مباشرة بعد أن يتوقف المستخدم عن ضغط زر المايكروفون.

ويمكن للمرسل حذف التسجيل الصوتي بعد إرساله، أو التراجع عن إرساله وهي ميزة يقدمها انستغرام ضمن المحادثات المكتوبة.

وتتوفر الميزة لمستخدمي أندرويد وiOS ، وبذلك يضم انستغرام آخر الميزات التي ينفرد فيها واتساب بالإضافة إلى كونه المنصة الأولى لعرض الصور والقصص الفيديو، متفوقا بذلك على واتساب وفيس بوك.