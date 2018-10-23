هل البقع الخضراء على القرع ضارة؟

المصدر: برلين - د ب أ

غالباً ما يكون هناك بقع خضراء على اللب البرتقالي للقرع. فهل من الآمان تناوله أم يجب إزالة هذه البقع؟

سؤال تجيب عنه خبيرة التغذية بالمركز البافاري لاستشارات المستهلك، دانيلا كريهل: «البقع الخضراء في القرع لا تمثل أي مشكلة».

وتضيف أن نفس الشئ لا يمكن أن يطبق على الطماطم والبطاطس. فالبقع الخضراء الموجودة عليهما تحتوي على مركب السولانين السام، وتناولها يمكن أن يسبب أعراضاً من بينها الغثيان والصداع والقيء والإسهال وآلام المعدة والمشاكل العصبية. وفي بعض الحالات الحادة يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

البقع الخضراء على قاعدة ساق أو لب القرع علامة على أنها لم تنضج بشكل كامل بعد. وهذا يقصر مدة صلاحيتها، وبالتالي يجب تناول القرع في أسرع وقت ممكن.