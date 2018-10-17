السعودية تنتهي من تركيب جسور" قطار الرياض"

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلنت السلطات السعودية اليوم، الانتهاء من تركيب آخر قطعة خرسانية لجسور "قطار الرياض" الذي تبلغ تكلفته 5ر22 مليار دولار ( 4ر84 مليار ريال) ويصل طوله إلى 176 كيلو متراً .

وأعلن الحساب الرسمي لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، اليوم، أنه " بذلك تكتمل أعمال تركيب الجسور في المشروع بنسبة 100%".

وقال الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في سبتمبر الماضي إن نسبة الإنجاز في مشروع مترو الرياض بلغت 75% ، مشيرا إلى أن النسبة المتبقية هي فقط أمور تشغيلية.

ويصل طول "مترو الرياض" إلى 176 كيلو متراً ويتضمن 85 محطة فيما تتكامل مع مشروع قطار الرياض شبكة حافلات تضم 24 مساراً بطول إجمالي 1083 كلم شاملة 776 محطة.

وكانت عقود مشروع القطار الكهربائي "مترو الرياض" أرسيت خلال عام 2013 على ثلاثة ائتلافات عالمية بقيمة إجمالية بلغت نحو 5ر22 مليار دولار (ما يعادل نحو 4ر84 مليار ريال)، على أن ينفذ خلال 5 سنوات.