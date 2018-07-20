فيديو.. أمريكي يسجل رقماً قياسياً بتقطيع البطيخ

المصدر: موقع الإمارات اليوم - رويترز

تمكن الأمريكي أشريتا فورمان، صاحب أكبر عدد من الأرقام القياسية في موسوعة جينيس مرة أخرى تفوقه على منافسيه وسجل رقما قياسيا جديدا لقطع أكبر عدد من ثمرات البطيخ التي وضعت على بطنه، بحسب ما ذكرته "رويترز".

ونجح فورمان في قطع 26 بطيخة إلى نصفين في دقيقة واحدة متجاوزا الحد الأدنى الذي اشترطه منظمو التحدي من موسوعة جينيس لتسجيل الرقم القياسي بست ثمرات، حيث اشترطوا عليه قطع 20 ثمرة.

وتبرع فورمان بقطع البطيخ لمطعم محلي في نيويورك لعمل عصير.

وقال فورمان "سارت الامور بشكل جيد حقا، أول ما انتابني شعور بالراحة لانني لم أقتل نفسي ثم سعادة عارمة لأنني لم أسجل رقما قياسيا مهاريا فحسب كما أنه من بنات أفكاري يمكن لآخرين أن يتحدوه".

وسبق أن سجل فورمان رقما قياسيا لقطع البطيخ أعلى معدة صديق له.

فيديو.. أمريكي يحطم الرقم القياسي في كتاب جينيس بتقطيع 26 ثمرة بطيخة على بطنه خلال دقيقة واحدة، ويتبرع بقطع البطيخ لمطعم محلي ليعد منها العصير للزبائن. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/ihTJjp2EyJ — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 20, 2018

وسجل فورمان أرقاما قياسية أكثر من أي شخص ويقول ان اسمه سجل في موسوعة جينيس 750 مرة على مدى 35 عاما سعى فيها لتسجيل أرقامه القياسية وإنه لا يزال يحمل 225 لقبا من هذه الأرقام حاليا.

وفي محاولاته الناجحة السابقة سجل أسرع وقت للعدو لمسافة ميل وهو يحمل زجاجة فوق رأسه وأسرع قفزة باستخدام عصا قفز فوق جبل فوجي في اليابان والسير أطول مسافة بآلة جز عُشب وهي تعمل معتمدا على ذقنه لحفظ التوازن.