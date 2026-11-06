رغم مكاسبه اليوم.. النفط يتجه لانخفاض أسبوعي حاد
تتجه أسعار النفط لتسجيل انخفاض أسبوعي حاد، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير، اليوم، إلى 1.57 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 99.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 0222 بتوقيت جرينتش.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.10 دولار أو 1.22 بالمئة إلى 91.62 دولار للبرميل.
وسجل الخامان القياسيان مكاسب لليوم الثاني على التوالي.
ورغم ذلك، يتجه خام برنت للانخفاض 12 بالمئة هذا الأسبوع بعد انتهاء أجل عقد ديسمبر في 30 أكتوبر، في حين من المتوقع أن ينخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 12.1 بالمئة هذا الأسبوع.
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