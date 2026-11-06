رغم مكاسبه اليوم.. النفط يتجه لانخفاض أسبوعي حاد

تتجه أسعار النفط لتسجيل انخفاض أسبوعي حاد، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير، اليوم، إلى 1.57 دولار أو 1.6 بالمئة ​إلى 99.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 0222 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود ​الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.10 دولار أو ⁠1.22 بالمئة إلى 91.62 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان مكاسب ​لليوم الثاني على التوالي.

ورغم ذلك، يتجه خام برنت للانخفاض 12 بالمئة ​هذا الأسبوع بعد انتهاء أجل عقد ديسمبر في 30 أكتوبر، في حين من المتوقع أن ينخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط ​بنسبة 12.1 بالمئة هذا الأسبوع.