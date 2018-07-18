بالفيديو.. مارادونا يصل بسيارة مصفحة لاستلام عمله الجديد

لم يغب اسم الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا عن العناوين الرئيسية للصحف خلال الفترة الماضية بعدما دأب على مساندة منتخب بلاده من المدرجات في مونديال روسيا، لكن الأضواء سلطت عليه أمس، بشكل مختلف حيث تولى منصب رئيس مجلس إدارة نادي في بلاروسيا حيث ذهب إلى منصبه الجديد بواسطة سيارة مصفحة.
ونشرت صور وفيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر مارادونا "57 عاماً" وهو يقف ويلوح للجماهير في طريقه لملعب نادي دينامو بريست المنافس بالدوري الممتاز في روسيا البيضاء.
وتولى مارادونا المنصب الجديد بعقد يمتد لثلاثة أعوام ومن المتوقع أن يشرف على استراتيجية كرة القدم وأكاديمية الناشئين بالنادي.