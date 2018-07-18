بالفيديو.. مارادونا يصل بسيارة مصفحة لاستلام عمله الجديد

المصدر: برلين - د ب أ

ونشرت صور وفيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر مارادونا "57 عاماً" وهو يقف ويلوح للجماهير في طريقه لملعب نادي دينامو بريست المنافس بالدوري الممتاز في روسيا البيضاء.

وتولى مارادونا المنصب الجديد بعقد يمتد لثلاثة أعوام ومن المتوقع أن يشرف على استراتيجية كرة القدم وأكاديمية الناشئين بالنادي.