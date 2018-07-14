الفيفا يغرم المنتخب الإنجليزي 70 ألف دولار بسبب الجوارب

المصدر: موسكو - د ب أ

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تغريم المنتخب الإنجليزي مرة أخرى بسبب ارتداء جوارب مخالفة في المباراة التي خسرها بالدور قبل النهائي أمام المنتخب الكرواتي.

وذكر الفيفا اليوم، انه سيتم تغريم المنتخب الإنجليزي 70 ألف فرانك سويسري (70 ألف دولار) بسبب انتهاك قواعد التسويق بسبب ظهور شعار غير مصرح به.

وكان المنتخب الإنجليزي تم تغريمه نفس المبلغ بسبب نفس المخالفة في مباراته أمام المنتخب السويدي في دور الثمانية. وكانت منتخبات أخرى ارتكبت نفس المخالفة وارتدت جوارب مخالفة على مدار البطولة.

كما تم توجيه تحذير للاتحاد الإنجليزي بسبب قيام مجموعة صغيرة من الجماهير بتوجيه هتافات سياسية في إشارة إلى الصراع السابق في إيرلندا الشمالية.