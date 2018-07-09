بلدة ألمانية تتخذ من "الروائح" شعارا لها

المصدر: برلين - د ب أ

رافعة شعار "القرية العطرة" يأمل مجتمع بلدة أوي-ميتلبرج في جنوب غرب ألمانيا في سحر السياح.

ويقول مسؤولو السياحة المحليون إن التنزه سيرا على الأقدام والسباحة وركوب الدراجة هي أنشطة متوفرة في كل المقاصد السياحية في المنطقة ولكن الروائح سمة فريدة لأوي-ميتلبرج.

إنها بلدة مُشبع هواؤها برائحة المزارع والأخشاب والغابات والمستنقعات والمروج والنباتات العشبية. وبالإضافة إلى ذلك هناك رائحة القهوة المنبعثة من مصنع تحميص و"الروائح العلاجية" من إحدى شركات مستحضرات التجميل.

ومن ناحية أخرى، أصبح أصحاب الفنادق في البلدة خبراء في الروائح المختلفة وهناك جولة تتسم بروح المغامرة في هذا الشأن.

ويعتقد المسؤولون في جمعية أبحاث السياحة أن أوي-ميتلبرج خرجت بفكرة ذكية نظرا لأن ذكريات الإنسان تتحرك غالبا ما تتحرك بالروائح.