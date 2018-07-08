الحوثيون يستهدفون طفلة يمنية بقذيفة "هاون"...والتحالف العربي ينقذ براءتها

المصدر: الحديدة - وام

أصيبت الطفلة اليمنية سمية " 3 أعوام " بجروح قطعية خطيرة في منطقة البطن والأمعاء جراء استهداف مليشيات الحوثي الموالية لإيران منزل أسرتها الواقع في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة بقذيفة "هاون" مباشرة. وقام فريق الجراحة المتقدم الإماراتي العامل ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بإنقاذ حياتها.

وتأتي عمليات القصف العشوائي التي يشنها الحوثيون على منازل أهالي مديرية التحيتا في أعقاب هزائمهم الساحقة في محافظة الحديدة وانتقاما من المواطنين لمجرد رفضهم عناصر المليشيات وفي اطار انتهاكاتهم المتكررة لحقوق الإنسان لا سيما حقوق الطفل والأنظمة والمواثيق والقوانين الدولية التي تجرم استهداف المدنيين الآمنين و المنشآت المدنية .

ولم تنج براءة الطفلة سمية كسابقيها من أبناء جلدتها من جرائم وإرهاب مليشيات الحوثي الموالية لإيران التي لم يكن لها أي ذنب سوى انها ضحية من مئات ضحايا المشروع الانقلابي في اليمن والتي توثق انتهاكاته المستمرة العداء الشديد تجاه مستقبل الشعب اليمني.

وقال قائد فريق الجراحة المتقدم الإماراتي في التحالف العربي الدكتور سلطان الكعبي انه تم نقل الطفلة المصابة من مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة إلى المستشفى الميداني الإماراتي في الساحل الغربي لليمن في حالة خطيرة نتيجة جروح قطعية في البطن و الأمعاء إضافة إلى بعض الشظايا في مناطق متفرقة من الجسد حيث تم إجراء عملية جراحية لها استغرقت أربع ساعات تم خلالها التخلص من كافة الشظايا المستقرة في مناطق متفرقة بالبطن حتى تكللت بالنجاح وإنقاذ حياتها من الموت المحقق.

وتأتي مساهمات الفرق الطبية الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي في اليمن تجسيدا لنهج الإمارات الإنساني والحرص على إغاثة الأشقاء في المناطق المحررة بالساحل الغربي لليمن حيث تقوم بدور إنساني كبير يتمثل في تقديم العلاج الميداني للفئات المعوزة من المرضى ومساعدتهم على تجاوز المرحلة الصعبة التي يمرون بها .