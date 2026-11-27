الشارقة - وام

أعلنت هيئة الشارقة للدفاع المدني تفعيل خدمتَي «التدريب على تمارين الإخلاء للمنشآت والمباني» و«اعتماد خطة الطوارئ»، المنصوص عليهما في قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بهدف تعزيز جاهزية المنشآت وحماية الأرواح والممتلكات، وذلك ضمن جهود الهيئة لرفع وعي العاملين وشاغلي المباني بإجراءات السلامة، وتمكينهم من التعامل السليم مع حالات الطوارئ، من خلال خطط واضحة وتدريبات تساعدهم على اتخاذ الإجراءات المناسبة ومغادرة المباني بأمان.

وأوضحت الهيئة أن الخدمتين ستُقدّمان بالتوازي ضمن إجراءات خدمة استيفاء المباني، بما يعزز التكامل بين استيفاء متطلّبات السلامة وجاهزية الأفراد للتعامل مع المخاطر، ويتيح هذا الربط للمنشآت تنظيم استعداداتها للطوارئ، والتأكد من معرفة العاملين بالإجراءات الواجب اتباعها عند سماع الإنذار، إلى جانب توضيح مسؤوليات الفرق المكلفة إدارة الإخلاء، بما يساعد على تنسيق الجهود وتجنب الارتباك وتسريع مغادرة شاغلي المبنى إلى نقاط التجمع المحددة.

وقال مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، اللواء يوسف عبيد بن حرمول الشامسي: «تتطلّب حماية الأرواح والممتلكات استعداداً مسبقاً تتكامل فيه متطلّبات السلامة مع كفاءة التخطيط وجاهزية الأفراد، ومن هنا نحرص على أن تكون المنشآت قادرة على ترجمة خططها إلى إجراءات واضحة يعرفها العاملون، ويتدرّبون عليها، لأن حسن التصرّف في اللحظات الأولى من الطوارئ يساعد على الحد من المخاطر، ويدعم جهود فرق الاستجابة في أداء مهامها».