أبوظبي - وام

أدخلت مجموعة «تدوير» مركبات تفتيش مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتعزيز الرقابة على النفايات في أبوظبي، في إطار أعمال شركتها التابعة «تدوير للخدمات والحلول البيئية».

وترصد التقنية الجديدة الحالات المرتبطة بالنفايات وتوثّقها خلال الجولات الميدانية، بما يدعم إعداد التقارير بصورة أكثر منهجية وتنسيق الإجراءات التصحيحية، وجُهّزت المركبات بكاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد الحاويات التي تتجاوز النفايات سعتها الاستيعابية، والنفايات كبيرة الحجم الملقاة على جوانب الطرق، وغيرها من ممارسات التخلّص غير السليم من النفايات، وتسجّل الأنظمة نوع كل حالة وموقعها، بما يحدّ من الاعتماد على الرصد اليدوي، ويدعم تنفيذ عمليات التفتيش بصورة منهجية.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة «تدوير للخدمات والحلول البيئية»، حسين الحمادي، أن توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات التفتيش يشكل نقلة نوعية نحو ترسيخ نهج استباقي لإدارة النفايات يستند إلى البيانات، وتتيح هذه التقنية فهماً أدقّ للمشكلات المتكرّرة والتغيّرات في ممارسات التخلّص من النفايات، ما يعزّز قدرتنا على استباق التحديات والتعامل معها في مراحل مبكرة.

وتزوّد سجلات الرصد مركز القيادة والتحكّم بالمعلومات اللازمة لتقييم الحالات المرتبطة بالنفايات وتنسيق الاستجابة الميدانية. كما تتيح بيانات التفتيش رصد الأنماط المتكرّرة، بما يسهم في تعزيز التخطيط الاستباقي للخدمات وتوجيه الموارد.