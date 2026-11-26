ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «ترأستُ اجتماعاً لمجلس الوزراء اطلعنا خلاله على خطة إطلاق المساعد الحكومي الشخصي (ميره) والذي سيكون متوفراً ابتداءً من مارس القادم لجميع المتعاملين في حكومة الإمارات.. كما وجهنا خلال الاجتماع بتشكيل فرق العمل التنفيذية لتسريع العمل على المساعد الشخصي، ووجهنا كافة الجهات الاتحادية بربط خدماتها مع المساعد الشخصي وفق خطط زمنية معتمدة من مجلس الوزراء».

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وأضاف سموه: «ندخل مرحلة جديدة في تقديم خدمات الحكومة، حيث يمكن للمتعامل التحدث مع الحكومة بلغته.. والحصول على الخدمات الحكومية بكلماته.. وتكريس أوقاته لأعماله وليس لمعاملاته».

وتابع سموه: «اعتمدنا خلال الاجتماع الاستراتيجية الحكومية الشاملة للذكاء الاصطناعي المساعد.. والمنظومة التقنية الوطنية (FedAI) لتكون بنية تحتية موحدة وآمنة وسيادية لتطوير وتشغيل حلول الذكاء الاصطناعي المساعد.. هدفنا أن تكون حكومة الإمارات الأسرع والأكثر كفاءة وجاهزية لتقنيات المستقبل».

وقال سموه: «اعتمدنا خلال الاجتماع مساراً جديداً للجان الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ودول العالم.. لتعزيز شراكاتنا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.. واطلعنا على نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار».

وتابع سموّه: «الإمارات اليوم ضمن العشرة الكبار عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.. بقيمة بلغت 177 مليار درهم خلال 2025.. ورصيد استثمار أجنبي مباشر وصل إلى 1.174 تريليون درهم.. اقتصاد الإمارات يواصل نموه.. وثقة العالم بدولتنا تتعزز.. وشراكاتنا الدولية تتوسع».

إطلاق منصة «ميره»

وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء إطلاق «ميره» المساعد الحكومي الشخصي لحكومة دولة الإمارات، لتكون المنصة المُوحدة لخدمات حكومة دولة الإمارات، في خطوة تُعزز ريادة الدولة في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد لتطوير العمل الحكومي والارتقاء بتجربة المتعامل. وتأتي منصة «ميره» ضمن منظومة العمل الحكومي الجديدة التي تستهدف تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات حكومة دولة الإمارات خلال عامين لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI)، بما يُعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمات، ويُسرّع إنجاز المعاملات، وتُجسد منصة «ميره» هذا التوجه من خلال توفير مساعد شخصي حكومي، يتيح للمواطنين والمقيمين والزوار وأصحاب الأعمال التواصل مع حكومة دولة الإمارات بطريقة سلسة وآمنة، عبر الكتابة أو التحدث صوتياً، دون الحاجة إلى معرفة اسم الخدمة أو الجهة الحكومية التي تقدمها. كما تتيح المنصة للمتعامل أن يُعبّر عن حاجته بكلماته المعتادة، فتتعرف إلى الخدمة المناسبة، وتُوضح المتطلبات والإجراءات، وتراجع البيانات اللازمة، وتُنسق مع الجهات الحكومية المعنية، ثم تتابع الطلب حتى استكماله، بحسب طبيعة الخدمة ومدى توفرها عبر المنصة. ولا تكتفي منصة «ميره» بتقديم المعلومات أو شرح الإجراءات، بل تساعد المتعامل على الانتقال من الاستفسار إلى التنفيذ والمتابعة، بما في ذلك مراجعة البيانات، واستكمال الخطوات المطلوبة، وسداد الرسوم بعد الحصول على موافقته، ومتابعة حالة الطلب حتى إنجازه.

وتعمل المنصة على ربط الخدمات الحكومية ذات الصلة، بما يُمكّن المتعامل من إنجاز المعاملات التي تتطلب مشاركة أكثر من جهة حكومية من مكان واحد، دون الحاجة إلى متابعة كل جهة بصورة منفصلة. كما تسهم المنصة الموحدة «ميره» في ترسيخ مبدأ «طلب البيانات مرة واحدة» من خلال الاستفادة من البيانات الحكومية الأساسية المتاحة، وتقليل طلب المعلومات والمستندات المتكررة أثناء تنفيذ المعاملات، مع تمكين المتعامل من مراجعة بياناته والموافقة على استخدامها وفق متطلبات كل خدمة.

وستبدأ إتاحة خدمات «ميره»، بشكل تدريجي، اعتباراً من مارس 2027، وسيتم توسيع قاعدة الإتاحة لإضافة كافة خدمات حكومة الإمارات والمزايا المتعلقة بها بشكل منتظم على المنصة، وتبدأ المنصة بمجموعة أولية من الخدمات الحكومية للأفراد وأصحاب الأعمال، تشمل خدمات تجديد جواز السفر والهوية الإماراتية، وتجديد إقامات أفراد الأسرة، وإصدار وثائق المواليد الجدد، وحجز المواعيد الطبية، واختيار التخصص والمركز الصحي، والاستعلام عن الخدمات التعليمية، ومتابعة درجات الطلبة ومواعيد امتحاناتهم، والتسجيل في برامج التعليم العالي، وإصدار عقود العمل وتجديدها، وتجديد السجل الصناعي.

وسيتولى فريق وطني تحت إشراف اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، متابعة تطوير منصة «ميره» وحوكمة الأدوار والمسؤوليات وإعداد المعايير والضوابط المنظمة لعمل المنصة، ومتابعة التزام كافة الوزارات والجهات الاتحادية بإدراج خدماتها على المنصة وفق خطة العمل المعتمدة من اللجنة، ورفع المستجدات والإنجازات إلى المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية.

وكلف مجلس الوزراء كافة الوزارات والجهات الاتحادية بالبدء في تطوير خدماتها وتقديمها للمتعاملين وأفراد المجتمع من خلال منصة «ميره» وتوفير كافة سبل الدعم والتعاون لتحقيق الأهداف المرجوة من منصة «ميره».

الذكاء الاصطناعي المساعد

واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته استراتيجية مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد لحكومة دولة الإمارات، وهي أول استراتيجية حكومية في الذكاء الاصطناعي المساعد على مستوى العالم، وتهدف إلى أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة في العالم في تبني تطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي المساعد.

وتُمثل الاستراتيجية إطاراً وطنياً لتوسيع تبني تطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي وتعزيز ريادة حكومة الإمارات عالمياً في هذا المجال، وتعمل على تحقيق 3 أهداف رئيسة تتمثل في: إعادة تعريف نموذج العمل الحكومي ليصبح قائماً على الذكاء الاصطناعي المساعد، والاستثمار في تطوير الكوادر الوطنية باعتبارها أساس مسيرة التحول، إضافة إلى الوصول إلى أكثر بيئة تحتية آمنة لاستخدامات تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي المساعد. وتشمل أبرز مستهدفات الاستراتيجية تحويل 50% من العمليات والخدمات والإجراءات الحكومية إلى نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، وتدريب وتأهيل 80 ألف موظف في الحكومة الاتحادية، وتبني واستخدام ما لا يقل عن 90% من نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن بنية تحتية حكومية آمنة، كما تستهدف الاستراتيجية تقليص زمن تنفيذ العمليات في الحكومة ودورة تطوير الاستراتيجيات بما لا يقل عن 50%، ورفع جودة ودقة مخرجات الحكومة بنسبة 90%، بما يُعزز رضا المتعاملين عن خدمات الحكومة.

المنظومة التقنية الوطنية

كما اعتمد مجلس الوزراء إطلاق «المنظومة التقنية الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد - FedAI»، والتي تُمثل منصة تقنية وطنية موحدة تُمكّن الجهات الحكومية الاتحادية من تطوير وتشغيل حلول الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن منظومة آمنة ومرنة لإدارة التطبيقات والخدمات الحكومية، وبيئة سيادية تحافظ على أعلى مستويات الحوكمة والكفاءة التشغيلية، وبما يدعم تطوير وتنفيذ المشاريع ويُعزز جاهزية الحكومة لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتوفر المنظومة إطاراً وطنياً موحداً يختصر رحلة الجهات الحكومية في الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد من خلال منصة واحدة تتيح الاستفادة من أفضل النماذج والمنصات التكنولوجية العالمية، وبما يسهم في خفض تكاليف التطوير والاستخدام، وتسريع تنفيذ المشاريع، وتبادل الحلول والممارسات الحكومية الناجحة بين الجهات بقدرة ومرونة عاليتين لاستقبال نماذج جديدة ترسخ مرونة دولة الإمارات في التعامل مع المتغيرات الحالية والمستقبلية. وتشتمل المنظومة التقنية الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد على البوابة الوطنية للذكاء الاصطناعي التي توفر نقطة وصول موحدة وآمنة، كما تضم طبقة نماذج الذكاء الاصطناعي التي تتيح الاستفادة من النماذج التجارية، والنماذج مفتوحة المصدر المستضافة سيادياً، إلى جانب إمكانية إضافة نماذج مستقبلية بما يضمن المرونة وقابلية التوسع ومواكبة التطورات التقنية.

واعتمد مجلس الوزراء عدداً من السياسات والمبادرات الوطنية الهادفة لتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية لأنظمة وحلول الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، شملت: المؤشر الوطني للأمن السيبراني، والإطار الوطني لإدارة الأزمات السيبرانية، والسياسة الوطنية لأمن انعدام الثقة، إضافة إلى استحداث فصل لمشتريات حلول الذكاء الاصطناعي في الحكومة الاتحادية ضمن السياسات المالية المعتمدة بهذا الشأن.

برنامج الشيخ زايد للإسكان

واستعرض مجلس الوزراء إنجازات برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ تأسيسه في عام 1999، حيث نجح البرنامج في إصدار أكثر من 75 ألف قرار دعم سكني بقيمة تتجاوز 54 مليار درهم. ونجح البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية وعدد من المصارف الوطنية في تطوير سياسات تمويلية مستدامة وشراكات مع القطاع المصرفي، تقدم حلولاً تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع، إلى جانب تطوير خدمات مترابطة تسهّل رحلة المواطن نحو الحصول على المسكن، بما يُعزز كفاءة الدعم السكني واستدامته وقدرته على تلبية الاحتياجات المستقبلية. وطور البرنامج مبادرة «المجمع التأميني لكبار المواطنين»، الذي يُعد أول مجمع تأميني من نوعه على مستوى العالم، يتيح لكبار المواطنين الحصول على التمويل السكني من خلال تغطية مخاطر الوفاة والعجز الكلي، بما يُعزز فرص استفادتهم من منظومة الدعم السكني، كما تم إطلاق «باقة الإسكان»، التي تجمع الخدمات الإسكانية ضمن منظومة متكاملة ومترابطة، وتسهّل رحلة المواطن نحو الحصول على المسكن من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية ورفع كفاءة الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين.

السياسة العامة للبيئة 2031

وافق مجلس الوزراء على اعتماد السياسة العامة للبيئة لدولة الإمارات 2031، والتي تهدف إلى ضمان جودة حياة مستدامة ودعم المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير إطار وطني بيئي واضح وطويل الأمد يوجه جهود القطاعين العام والخاص والجهات المعنية الأخرى للارتقاء بالوضع البيئي الحالي والمستقبلي، ووضع التزامات وأهداف بيئية وطنية تضمن ريادة الدولة في كافة المجالات البيئية على المستويين الإقليمي والدولي.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على الإصدار الثالث من تقرير حالة البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025، والذي يعتبر تقريراً وطنياً شاملاً يستعرض الوضع البيئي الحالي للدولة، ويُعنى بتحليل التحديات والفرص في القطاعات البيئية المختلفة، ورصد وتحليل أبرز التطورات البيئية في الدولة خلال السنوات الأخيرة، وتقديم صورة شاملة عن واقع البيئة واتجاهاتها المستقبلية، استناداً إلى أحدث البيانات الوطنية، والمسوحات البيئية، والتقارير الصادرة عن الجهات الاتحادية والمحلية، إضافة إلى الدراسات الأكاديمية ومخرجات الشراكات الدولية. ويوثق التقرير الجهود الوطنية المبذولة في إدارة الموارد الطبيعية، وحماية التنوع البيولوجي، وتحسين جودة الهواء، وإدارة الكيماويات والنفايات، ومواجهة تغير المناخ، إلى جانب التقدم المحرز في مجالات الابتكار البيئي، وتعزيز الحوكمة البيئية المستدامة. كما اعتمد مجلس الوزراء التقرير الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة للإبلاغ عن بيانات المواد المستنفدة للأوزون 2025، وذلك كجزء من متطلبات انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

واطلع مجلس الوزراء على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، والتي تهدف إلى تعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر، والعمل على تطوير البيئة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات الدولية. وقد احتلت دولة الإمارات المرتبة التاسعة عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025، ووصلت التدفقات السنوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة إلى 177 مليار درهم، وارتفعت نسبة مساهمة التدفقات الاستثمارية السنوية في الناتج المحلي إلى 7.9% تقريباً، وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.174 تريليون درهم. كما اطلع المجلس على تطوير مشروع أطلس الإمارات، ونتائج الاستبيان الداخلي لـ«صوت المستثمر» لعام 2025 التي أظهرت أن نحو تسعة من كل عشرة مستثمرين يعتزمون الاستثمار في دولة الإمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن 58% من الاستثمارات المخطط لها تتجاوز 100 مليون دولار، فيما بلغت نسبة الاستثمارات التي تتجاوز مليار دولار 19%، كما أظهرت النتائج تحسناً في رحلة المستثمر.

اعتماد السياسة الوطنية للشباب

واعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للشباب التي ترسي المبادئ التوجيهية والإطار الاستراتيجي لهذا القطاع، وتتركز السياسة في ثمانية محاور استراتيجية رئيسة، هي: تنمية قطاع الشباب، وجودة حياة الشباب ورفاههم، والجاهزية للمستقبل والابتكار، والهوية الوطنية والانتماء، إضافة إلى المشاركة المجتمعية، والمساهمة في صنع القرار، والمساهمة على المستوى العالمي، وحوكمة القطاع.

إطلاق الميثاق الوطني لثقافة الطفل

واعتمد مجلس الوزراء الميثاق الوطني لثقافة الطفل في دولة الإمارات، الذي يُعد إطاراً مرجعياً موحداً يُحدد مفاهيم ومتطلبات الطفل الثقافية، ويُوحد الجهود اللازمة لتحقيقها والوفاء بها، لضمان رفاه الأطفال واحترام قيمهم الثقافية، وتوفير البيئة الثقافية الداعمة والآمنة لكل طفل. ويُقر الميثاق بدور الطفل بوصفة حاملاً للهوية الوطنية، وشريكاً فاعلاً في تشكيل المشهد الثقافي في دولة الإمارات، ويُسلط الضوء على المسؤولية المشتركة لكافة الجهات المعنية في الدولة بهذا الشأن. وارتكز الميثاق على 10 حقوق رئيسة، هي: الحق في الثقافة لكل طفل، حق الطفل في المسار الثقافي الممتد، حق الطفل في تكوين هويته الثقافية والاعتزاز بها، حق الطفل في تعلم الفنون والثقافة والتعلم من خلالهما، حق الطفل في بيئة ثقافية آمنة، حق الطفل في اكتشاف موهبته ورعايتها وتنميتها، حق الطفل في أن يعيش التجارب الثقافية مع الآخرين، إضافة إلى حق الطفل في تجارب ثقافية نوعية، وحق الطفل في المشاركة وإيصال صوته، وحق الطفل في أن تصان حقوقه الثقافية.

تشريعات صحية وبيئية

ووافق مجلس الوزراء على إصدار قرارٍ بشأن تحديد الجهة المختصة بإنشاء قاعدة البيانات الجينومية الوطنية وحوكمة البيانات، حيث سيتولى بموجبه مجلس الإمارات للجينوم مسؤولية إنشاء القاعدة والإشراف على حوكمة بياناتها، وذلك استكمالاً لتنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2023 في شأن تنظيم استخدام الجينوم البشري، الذي أرسى إطاراً تشريعياً لتنظيم الفحوص واستخدام البيانات الجينية والجينومية وحماية حقوق الأفراد. وتُشكّل قاعدة البيانات الجينومية الوطنية مرجعاً وطنياً متكاملاً للبيانات والمعلومات الجينية والجينومية في الدولة. ووافق مجلس الوزراء على إصدار قانون اتحادي بشأن الأسمدة والمصلحات الزراعية والمبيدات يهدف إلى حماية صحة وسلامة الإنسان والحيوان والنبات وسلامة البيئة، وتنظيم عمليات التسجيل والتداول للمنتجات ذات العلاقة بالأسمدة والمصلحات الزراعية والمبيدات، وضوابط الإعلان عنها، والرقابة والتفتيش عليها، والاستخدام الآمن لها.

لجان اقتصادية مشتركة

واعتمد مجلس الوزراء المسار الجديد للجان الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ودول العالم، والذي يهدف إلى توحيد اللجان الاقتصادية المشتركة تحت مظلة اللجان المشتركة، وربط لجان اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بها من حيث الإشراف والتنسيق، وتأسيس اللجنة التنسيقية برئاسة وزارة التجارة الخارجية بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية ورفع كفاءة التنسيق الاقتصادي الخارجي لدولة الإمارات ومستوى التكامل بين مختلف منصات التعاون الاقتصادي بالدولة مع الدول الشريكة.

جودة الأداء والرقابة على «التعليم العالي»

وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار بشأن الإطار الوطني للتصنيف وجودة الأداء والرقابة على مؤسسات التعليم العالي، الذي يهدف إلى إنشاء منظومة وطنية متكاملة للتصنيف وجودة الأداء والرقابة على مؤسسات التعليم العالي وفروعها العاملة في الدولة، بما فيها المؤسسات العاملة في المناطق الحرة، تقوم على تقييم جودة الأداء والمخرجات، والاعتماد على البيانات الموثوقة، وتحديد مستويات المخاطر، وتوجيه الرقابة وفق درجة الامتثال ومستوى المخاطر، مع مراعاة اختصاصات الجهات المحلية المختصة وتحقيق التكامل بين الأدوار الاتحادية والمحلية.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد الدليل الإرشادي للتوازن بين الجنسين في الاتصال الحكومي، الذي يعتبر مرجعاً إرشادياً للجهات الحكومية، يساهم في توحيد المفاهيم والممارسات الإعلامية الراسخة لترسيخ ثقافة مؤسسية تراعي التوازن بين الجنسين في مختلف أنشطة الاتصال الحكومي، ويُحدد الدليل مبادئ ومعايير إعداد رسائل ومحتوى مرئي يعكسان الحضور المتوازن للمرأة والرجل، بما يتواءم مع أولويات دولة الإمارات وخصوصية مجتمعها.

استراتيجية الإمارات للطاقة

اطّلع مجلس الوزراء على مستجدات تنفيذ استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، حيث بلغت القدرة المركبة من الطاقة النظيفة 13.8 غيغاواط في عام 2025، منها 8.2 غيغاواط من الطاقة المتجددة و5.6 غيغاواط من الطاقة النووية، وبلغت مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج توليد الكهرباء نحو 32% في عام 2025، بواقع 21.3% للطاقة النووية و10.5% للطاقة المتجددة، مقارنة بالمستهدف الوطني المُحدَّث البالغ 35% بحلول عام 2031، واحتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات الدولية ذات العلاقة، منها: سهولة توصيل الكهرباء وفق تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2026، واستخدام الوقود النظيف والتكنولوجيا النظيفة للطهي وفق مؤشر التقدم الاجتماعي وتقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2026، وموثوقية إمدادات الكهرباء ضمن مؤشر تحول الطاقة لعام 2026، والتنافسية في الطاقة الشمسية وفق تقرير سهولة ممارسة أعمال الطاقة الشمسية لعام 2025.

كما اطلع المجلس على نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، والسياسة الوطنية لوقود الطيران المستدام، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المرصودة للمشاريع التي تتم متابعتها ضمن مساري الهيدروجين ومشتقاته ووقود الطيران المستدام نحو 41 مليار درهم، وحققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في القدرة التنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وفق تقرير الهيدروجين الأخضر لعام 2024، الصادر عن شركة «ألفاريز آند مارسال». ووافق مجلس الوزراء على اعتماد آلية تسعير الديزل الحيوي في الدولة، وذلك انسجاماً مع السياسة الوطنية للوقود الحيوي، التي تهدف إلى تنظيم إنتاج وتداول الوقود الحيوي في الدولة، وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم الاقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير الزيوت المستعملة، وبما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، واستراتيجية الحياد المناخي 2050، ووافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة الاتحادية لتنظيم قطاع الكهرباء والماء في الدولة برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية، وعضوية ممثلي عدد من الجهات الاتحادية والجهات المحلية المعنية بقطاعَي الكهرباء والماء، حيث ستعمل اللجنة على مواءمة السياسات والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بقطاعي الكهرباء والماء على مستوى الدولة، والتنسيق بين مشروعات الربط الكهربائي بين إمارات الدولة.

قانون الإدارة المتكاملة للحماية والتنمية البيئية

وافق المجلس على إصدار قانون اتحادي بشأن الإدارة المتكاملة للحماية والتنمية البيئية، يهدف إلى حماية البيئة واستدامتها، والحفاظ على نوعيتها ومواردها الطبيعية وخدماتها، والحفاظ على المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى، من جميع الأنشطة والمواد والعوامل الملوثة التي تؤثر سلباً في البيئة، وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي في الدولة واستغلالها بشكل مستدام، إضافة إلى مكافحة تدهور البيئة والتلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى، ورفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، وتعزيز الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال، ويشتمل المشروع على استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، ونظام الحوكمة البيئية والاجتماعية، والأمن البيئي والصحة البيئية، إضافة إلى إدارة انبعاثات غازات الدفيئة والملوثات، والتزامات المنشآت في المحافظة على البيئة، وغيرها من الأحكام والضوابط ذات العلاقة.

ضمن أجندة اجتماع مجلس الوزراء

1. اعتماد استراتيجية مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد.

2. استعراض إنجازات برنامج الشيخ زايد للإسكان.

3. تحديث السياسة العامة للبيئة لدولة الإمارات 2031، واستعراض نتائج تنفيذ استراتيجية الإمارات للطاقة.

4. اعتماد السياسة الوطنية للشباب، وإطلاق الميثاق الوطني لثقافة الطفل.

5. اعتماد المسار الجديد للجان الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ودول العالم، والاطلاع على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

6. تشكيل اللجنة الاتحادية لتنظيم قطاع الكهرباء والماء في الدولة، برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية.

7. تشكيل لجنة إحصاءات القطاع الخارجي لدولة الإمارات، برئاسة وزير التجارة الخارجية.

محمد بن راشد:

. هدفنا أن تكون حكومة الإمارات الأسرع والأكثر كفاءة وجاهزية لتقنيات المستقبل.

. ندخل مرحلة جديدة في تقديم خدمات الحكومة، حيث يمكن للمتعامل التحدث مع الحكومة بلغته والحصول على الخدمات الحكومية بكلماته.

. اقتصاد الإمارات يواصل نموه.. وثقة العالم بدولتنا تتعزز.. وشراكاتنا الدولية تتوسع.

. المساعد الحكومي الشخصي «ميره» سيكون متوفراً ابتداءً من مارس القادم لجميع المتعاملين في حكومة الإمارات.