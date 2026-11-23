دبي – الإمارات اليوم

نظّمت مؤسسة سلامة الطفل، من خلال مركز «كنف»، بالتعاون مع شرطة دبي، برنامجاً متخصصاً حول أساليب مقابلة الأطفال في قضايا الحماية، بمشاركة 49 من الضباط المناوبين ومساعديهم والمحققين المعنيين بحماية الطفل. وأُقيم البرنامج في قاعة المرقبات بنادي ضباط شرطة دبي، وجمع بين الخبرة الميدانية للكوادر الشرطية والخبرة النفسية والاجتماعية للمركز.

وقدّمت البرنامج الخبيرة النفسية في مؤسسة سلامة الطفل، الدكتورة بنة بوزبون، وتناولت كيفية بناء الثقة مع الطفل منذ بداية المقابلة، ومراعاة عمره وظروفه، وإتاحة الوقت له للتعبير عمّا مرّ به. وتدرّب المشاركون على اختيار أسئلة واضحة، والتدرّج في استيضاح التفاصيل بناءً على ما يرويه الطفل، مع الانتباه إلى اختلاف طرق التعبير من طفل إلى آخر.

وقالت مديرة مركز «كنف»، أمينة الرفاعي، إن «اللقاء الذي يُعدّ جزءاً من العمل اليومي للمختص قد يكون بالنسبة إلى الطفل المرة الأولى التي يتحدث فيها عمّا مرّ به». وأوضحت أن الكلمات التي يسمعها الطفل عند استقباله، والوقت الذي يُمنح له إذا تردّد في الإجابة، يساعدانه على الشعور بأن المختص يصغي إليه ويحترم طريقته في التعبير. وأضافت أن التعاون يتيح الاستفادة من خبرة الشرطة في فهم ظروف الواقعة، ومن خبرة المركز في فهم ما يمرّ به الطفل أثناء روايتها.

ويستند البرنامج إلى تجربة مركز «كنف» في الشارقة، الذي أُنشئ بتوجيهات من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، لتوفير خدمات الحماية والتعافي للأطفال الذين تعرّضوا للإساءة الجسدية أو الجنسية، بالتعاون مع الجهات القضائية والأمنية والصحية والاجتماعية المعنية.

وبعد إحالة حالة الطفل إلى المركز، يضع فريق متعدد التخصصات خطة تراعي احتياجاته، ويهيئه نفسياً لمقابلة متخصصة واحدة تستمع فيها الجهات المعنية إلى روايته، لتجنيبه تكرار الحديث عن تجربة مؤلمة. ويستمر الدعم بعد المقابلة، ويشمل الرعاية الطبية ومرافقة الطفل خلال الإجراءات القضائية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي له ولأسرته.