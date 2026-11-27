دبي - الإمارات اليوم

انطلقت أمس فعالية «عيد البلاد» التي تنظمها مؤسسة فرجان دبي في متحف الاتحاد، وتستمر حتى الثاني من ديسمبر المقبل، وذلك ضمن مبادرة «الشهر الوطني» التي تُقام في إمارة دبي احتفالاً بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات.

وتعبّر الفعالية عن الاعتزاز بدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وتحتفي بمسيرة الاتحاد ومنجزاته، بما يرسّخ القيم الوطنية وروح التلاحم بين أبناء الوطن، انطلاقاً من حرص دبي على تعزيز حضور الموروث الإماراتي في الحياة المجتمعية، وتأكيداً على أهمية المناسبات الوطنية في تعميق قيم الولاء والانتماء وتعزيز الترابط بين أفراد المجتمع، حيث تُقام الفعالية بالتعاون مع الشريكين الرئيسين هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، ومتحف الاتحاد، وبمشاركة هيئة تنمية المجتمع في دبي كراعٍ استراتيجي.

صورة 0 من 4 منى القرق: احتفالات عيد الاتحاد مناسبة وطنية لإبراز ثراء المشهد الثقافي الإماراتي، والموروث التاريخي والإبداعي الذي تتميز به إمارات الدولة. عبدالله الفلاسي: متحف الاتحاد يحرص على إتاحة الفرصة أمام الزوار للتعرف إلى قصة تأسيس الدولة، واستكشاف رؤية الآباء المؤسسين. علياء الشملان: حريصون على تقديم تجربة تعكس عمق الهوية الإماراتية وثراء موروثها الثقافي، وتربط الأجيال بتاريخ الوطن ومحطاته الراسخة. أحمد الهاشمي: احتفالات عيد الاتحاد مناسبة وطنية لاستحضار القيم الراسخة التي قام عليها اتحاد الإمارات، وفي مقدمتها التكاتف والتلاحم.

وتستحضر الفعالية قيم ورؤى الآباء المؤسسين، ودورهم في قيام الاتحاد، بما يعيد إحياء محطات مفصلية من مسيرة تأسيس دولة الإمارات، ويتيح للزوار معايشة جانب من المرحلة التي أرست دعائم الوطن ومسيرته التنموية، إذ تتضمن الفعالية باقة غنية من التجارب التاريخية، والعروض الفنية، والأنشطة الإبداعية، بمشاركة نخبة من المواهب والمشاريع الوطنية من مختلف إمارات الدولة.

وتستمد الهوية البصرية للفعالية، بما تشمله من تصميم العنوان والشعار والخطوط والعناصر التصميمية، إلهامها من خط يد المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في تجسيد بصري يعكس إرثه التاريخي ويستحضر أصالة شخصيته.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع المتاحف والتراث في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، منى فيصل القرق: «تُمثل احتفالات عيد الاتحاد مناسبة وطنية لإبراز ثراء المشهد الثقافي الإماراتي، والموروث التاريخي والإبداعي الذي تتميز به إمارات الدولة السبع، وما يجمعها من قيم وتقاليد أصيلة تُشكل ركناً أساسياً في الهوية الوطنية، وتؤكد هذه الفعاليات أهمية الثقافة بوصفها جسراً يربط الأجيال بتاريخها، ويعزز وعيها بالمحطات التي أسهمت في تشكيل مسيرة الدولة، بما يدعم استدامة الموروث الثقافي ونقله إلى الأجيال القادمة».

بدورها قالت مديرة مؤسسة فرجان دبي، علياء الشملان: «تُمثل احتفالات عيد الاتحاد مناسبة وطنية متجددة لاستحضار مسيرة تأسيس دولة الإمارات، والاحتفاء بقيم الاتحاد والتلاحم والانتماء، وما حققته الدولة من إنجازات بفضل الرؤية الثاقبة للآباء المؤسسين، ونحرص من خلال مشاركتنا على تقديم تجربة تعكس عمق الهوية الإماراتية وثراء موروثها الثقافي، وتربط الأجيال بتاريخ الوطن ومحطاته الراسخة».

وقال مدير متحف الاتحاد في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عبدالله الفلاسي: «يحمل متحف الاتحاد قيمة تاريخية ووطنية استثنائية، باعتباره الموقع الذي شهد توقيع وثيقة الاتحاد وإعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يجعله شاهداً حياً على واحدة من أهم المحطات في تاريخ المنطقة، ويحرص المتحف على إتاحة الفرصة أمام الزوار للتعرف إلى قصة تأسيس الدولة، واستكشاف رؤية الآباء المؤسسين والقيم التي أرست دعائم الاتحاد، من خلال محتواه التاريخي وتجاربِه المعرفية التي تسهم في حفظ الذاكرة الوطنية وتعزيز الوعي بتاريخ الإمارات».

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، الدكتور أحمد الهاشمي، أن احتفالات عيد الاتحاد الـ55 تُمثل مناسبة وطنية لاستحضار القيم الراسخة التي قام عليها اتحاد دولة الإمارات، وفي مقدمتها التكاتف والتلاحم والتعاون، باعتبارها ركائز أساسية لبناء مجتمع متماسك ومزدهر، وتعزيز جودة حياة أفراده. وأشار إلى أن ما تشهده الدولة من تنمية وازدهار يعكس امتداد الرؤية التي أرساها الآباء المؤسسون، ويجسد أهمية مواصلة ترسيخ هذه القيم في مسيرة التنمية المجتمعية.

وتقدّم الفعالية للزوّار تجربة تفاعلية من خلال «غرفة الأرشيف»، تتيح استكشاف تاريخ الإمارات السبع وتراثها ودورها في قيام الاتحاد، عبر صور وقصص ووثائق ومواد تاريخية تسلط الضوء على إرث كل إمارة، وتستحضر محطات شكلت ملامح الدولة، في تجربة تجمع بين عبق التاريخ وروح الاتحاد.

ويحتضن المسرح الرئيس برنامجاً من العروض الفنية والتراثية بمشاركة مواهب إماراتية من مختلف إمارات الدولة، ويضم البرنامج مجموعة من الفنون الشعبية التي تعكس الطابع الثقافي لكل إمارة، وتشمل فنون العيالة والحربية والعازي والرواح وندبة الشحوح.

كما تستضيف الفعالية فنانين إماراتيين يقدمون أعمالاً فنية مستوحاة من تراث الإمارات السبع وطبيعتها وقصصها وارثها الثقافي، لتُشكل مجتمعة تعبيراً فنياً يحتفي بخصوصية كل إمارة وتفرّدها، ضمن صورة ثقافية تجمعها الهوية الوطنية المشتركة.

35 ورشة فنية

تشمل الفعالية تنظيم 35 ورشة فنية، تجمع المشاركين في ابتكار عمل فني جماعي يومياً، مستوحى من الإمارة التي يجري الاحتفاء بها، بحيث تتكامل المساهمات الفردية لتشكيل عمل يجسّد هويتها وتراثها وقصتها، ويعكس قِيَم التعاون والتواصل بين المشاركين.

وتتيح الفعالية للزوّار التعرف إلى حرف شعبية تقليدية تعكس أصالة التراث الإماراتي وتنوّعه، من خلال عروض حية وتجارب تفاعلية تستعرض مهارات توارثتها الأجيال، وتشمل حرف الخزام وصناعة الطربوش، بما يسهم في إبراز إرث الأجداد والحفاظ على الهوية الإماراتية.