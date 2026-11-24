أكدت شرطة رأس الخيمة أن حادث التصادم الذي وقع، فجر اليوم الثلاثاء، على شارع الوطن بين حافلة ركاب كانت تقل 41 شخصاً بشاحنة متوقفة على جانب الطريق بسبب عطل فني، ضمن حزام المناطق الجنوبية أسفر عن وفاتين جديدتين جراء إصابتهما الحرجة بعد نقلهما إلى المستشفى، ليبلغ إجمالي الوفيات 13 شخصاً.

وفور تلقي البلاغ، هرعت الفرق المختصة من مركز شرطة المنيعي الشامل وقسم البحث والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة، إلى جانب دوريات شرطة حتا وإسعاف دبي والدفاع المدني في دبي وكدرا، إلى موقع الحادث. ونُقل المتوفون والمصابون إلى عدد من المستشفيات، فيما تسلّمت الجهات المعنية ملف الحادث للتحقيق في ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتقدّمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بخالص التعازي إلى أسر المتوفين، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين، ودعت السائقين إلى الانتباه والتركيز أثناء القيادة وتوقّع مفاجآت الطريق، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. كما أهابت بأفراد المجتمع عدم نشر الشائعات أو تداولها، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.