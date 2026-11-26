حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جانباً من فعاليات «مجلس دبي»، اللقاء الدوري الذي نظمته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتعاون مع غرف دبي في قصر البحر بدبي.

واطلع سموه - خلال اللقاء الذي شهد مشاركة نخبة من القيادات والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص - على التقدم المحرز في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وبحث سبل توحيد الرؤى حول أولويات المرحلة المقبلة من مسيرة النمو الاقتصادي للإمارة، وركزت دورة هذا العام على تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتكثيف الجهود المشتركة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وترجمة الطموحات إلى خطوات عملية تسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.

حمدان بن محمد خلال حضوره جانباً من مناقشات «مجلس دبي». من المصدر

ويأتي اللقاء في إطار نهج دبي القائم على تعزيز التواصل والحوار المستمر مع مجتمع الأعمال، حيث جمع أكثر من 300 من قادة الأعمال وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص، لمناقشة الفرص الواعدة واستكشاف آفاق جديدة للنمو، وبحث سبل تطوير استراتيجيات عملية وفاعلة تدعم نمو الشركات، وتعزز تنافسية اقتصاد دبي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «ترتكز مسيرة دبي الاقتصادية على رؤية طموحة ونهج استباقي وشراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز قدرتنا على تحويل الفرص إلى إنجازات نوعية ومستدامة. ويشكل مجتمع الأعمال شريكاً أساسياً في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد والاستثمار والتجارة».

وأضاف سموه: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ شراكتها مع مجتمع الأعمال وتسريع تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية (D33)، ونواصل العمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز، لضمان أن تكون دبي في طليعة الاقتصادات الأكثر تنافسية وجاذبية واستعداداً لمتغيرات المستقبل».

وتابع سموه: «إن طموحات دبي لا تعرف حدوداً، وما نحققه اليوم هو أساس لمرحلة جديدة من النمو والازدهار، ونعمل على تعزيز بيئة اقتصادية تتيح للشركات التوسع والابتكار، وتوفر للمستثمرين فرصاً استثنائية، وتدعم بناء اقتصاد متنوع ومستدام، بما يحقق قيمة مضافة لدبي وشركائها، ويعزز إسهامها في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «شهدتُ اليوم في قصر البحر جانباً من مجلس دبي الذي نظمته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتعاون مع غرف دبي، بمشاركة 300 من القيادات الحكومية وممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال. وفي حوار واضح ومباشر، استعرضنا ما أحرزناه من تقدم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وبحثنا أولويات المرحلة المقبلة والفرص التي تعزز تنافسية دبي وتسرع نمو اقتصادها، وتفتح آفاقاً أوسع أمام شركائنا».

وأضاف سموه: «كانت مجالس دبي وستبقى مساحة للقاء وتبادل الرأي، ونحرص على أن تحافظ على زخمها، وأن تظل أبوابها مفتوحة أمام أصحاب الأفكار والمشروعات والمبادرات التي تدفع مسيرة دبي التنموية وتعزز ريادتها العالمية».

وفي ظل حزم التسهيلات الاقتصادية التي أعلن عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في وقت سابق من العام الجاري، بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار درهم، واصلت الشركات العاملة في دبي تنفيذ استثماراتها والمضي قدماً في خططها التوسعية، رغم المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وفي الوقت ذاته، حافظت قطاعات استراتيجية، من بينها الخدمات المالية والرعاية الصحية والإنشاءات، على مسار نموها خلال النصف الأول من عام 2026.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: «أرست القيادة الرشيدة في دبي نموذجاً تنموياً متفرداً يضع القطاع الخاص في صلب الاستراتيجيات التنموية للإمارة، ويوفر له المقومات اللازمة للارتقاء بدوره في قيادة النمو واستحداث الفرص الاقتصادية، ويشكل تعزيز ثقة مجتمع الأعمال بآفاق التنمية طويلة الأمد ركيزة أساسية لتحفيز الشركات على زيادة استثماراتها، وتطوير قدراتها الإنتاجية وتنويع أنشطتها في مجالات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، ونحرص على تعزيز إسهام القطاع الخاص في تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية، بما يضمن مواكبة بيئة الأعمال للاحتياجات المتجددة للشركات وطموحاتها، ويرسخ المقومات التي تتيح لها النمو المستدام انطلاقاً من دبي».

وأضاف: «يشكل مجلس دبي رافداً مهماً لمنظومة التخطيط الاقتصادي في الإمارة، من خلال إتاحة المجال أمام مجتمع الأعمال للإسهام في بلورة التوجهات التنموية، بما يدعم تطوير السياسات والمبادرات استناداً إلى فهم معمق لديناميكيات الأسواق ومتطلبات الأعمال، ونسعى من خلال هذه اللقاءات إلى تعزيز التكامل بين الأولويات التنموية لدبي، والتوجهات الاستثمارية لمجتمع الأعمال، بما يحفز الشركات على توظيف مزيد من مواردها وإمكاناتها في الأنشطة والمشروعات التي تعزز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، وتسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

من جهته، قال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري: «انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، مستندة إلى اقتصاد متنوع يتمتع بمرونة عالية، وبيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونهج راسخ في الابتكار واستشراف المستقبل، ونمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تتطلب مواصلة تطوير مقومات التنافسية، وتسريع وتيرة النمو، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص».

وأضاف: «يمثل مجلس دبي منصة استراتيجية للحوار المباشر مع قادة الأعمال وصناع القرار، وتوحيد الجهود حول الأولويات الاقتصادية، واستكشاف الفرص الواعدة، وتحويل الرؤى المشتركة إلى مبادرات ملموسة. فمواصلة مسيرة دبي التنموية تقوم على تكامل الأدوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال، والعمل معاً لتهيئة فرص جديدة للنمو، وتمكين الشركات من التوسع والمنافسة، وترسيخ أسس اقتصاد أكثر تنوعاً وازدهاراً واستدامة».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هادي بدري: «يجمع مجلس دبي قادة الأعمال وصناع القرار من الجهات الحكومية في منصة للحوار البناء، وتنسيق الجهود، وتحويل التطلعات المشتركة إلى مبادرات وخطوات عملية، وتستمد دبي قدرتها على مواكبة المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي من نهجها القائم على تعزيز الشراكة والحوار المستمرين بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تنوع قاعدتها الاقتصادية، وما تتمتع به من قدرة على استقطاب الكفاءات والمواهب والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم».

واستعرض المشاركون في «مجالس دبي» التقدم المحرز في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وبحثوا آفاق النمو والفرص الواعدة في مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التجارة والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي والسياحة، والصناعات المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، كما أسفرت المناقشات عن تحديد مجموعة من الأولويات العملية التي ستتم متابعتها بالتعاون مع مجتمع الأعمال، بما يعزز نهج «ون دبي» (One Dubai) القائم على توحيد جهود الجهات الحكومية والشركات، وتكامل الأدوار لتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.

كما استمع الحضور في مجلس دبي إلى كلمات ومداخلات قدمها المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عصام كاظم، والرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث، والمدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، منى العصيمي، والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، يوفراج نارايان.

منصة للحوار والتعاون

يواصل مجلس دبي تعزيز دوره كمنصة للحوار والتعاون تجمع قيادات القطاعين الحكومي والخاص، وتوحّد الرؤى والجهود لدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، وأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة.

ومع التطلع إلى عام 2027، تشكّل الشراكات والعلاقات التي رسختها دورة المجلس هذا العام أساساً لمواصلة العمل المشترك، وترجمة الرؤى والتطلعات إلى نتائج ملموسة وإنجازات قابلة للقياس، تدعم مسيرة النمو الاقتصادي في دبي.

حمدان بن محمد:

. بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي تواصل ترسيخ شراكتها مع مجتمع الأعمال، وتسريع تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية «D33».

. مسيرة دبي الاقتصادية ترتكز على رؤية طموحة، ونهج استباقي، وشراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.

. نعمل على تعزيز بيئة اقتصادية تتيح للشركات التوسع والابتكار، وتوفر للمستثمرين فرصاً استثنائية، وتدعم بناء اقتصاد متنوع ومستدام.