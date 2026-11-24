عجمان - الإمارات اليوم

حصدت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان تصنيف ست نجوم ضمن نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية لعام 2026، بعد أن سجلت معدل دقيقة واحدة لتقديم الخدمة، و36 ثانية لمتوسط الانتظار، وحققت 99% في مؤشر «نبض المتعامل».

وجاء الإعلان عن التصنيف خلال عرض نتائج الدورة السادسة لتقييم مراكز الخدمات الاتحادية، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ويعكس الإنجاز جهود الإدارة في تبسيط الإجراءات، وتوسيع التحول الرقمي، وتحسين تجربة المتعامل.

وقال قائد عام شرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، إن التصنيف يجسد التزام الشرطة بتحويل رؤية القيادة إلى خدمات تضع إسعاد المتعاملين وجودة حياتهم في صدارة أولوياتها. وأضاف أن بلوغ هذا المستوى جاء ثمرة عمل مؤسسي متواصل وجهود فرق العمل في تحويل فرص التحسين إلى نتائج ملموسة تعزز كفاءة الأداء وجودة الخدمات.

وأكد النعيمي أن أثر الإنجاز يظهر في اختصار الوقت والجهد وتيسير الإجراءات، مشيداً بجهود فريق الإدارة في ترسيخ ثقافة التميز والابتكار. وشدد على أن الحفاظ على هذا المستوى يتطلب مواصلة التطوير واستباق تطلعات المجتمع.

من جانبه، قال مدير إدارة المرور والدوريات، العقيد راشد حميد بن هندي، إن الإدارة استندت في تطوير خدماتها إلى تحليل بيانات المتعاملين ومؤشرات الأداء، والاستفادة من ملاحظاتهم ونتائج مجالس المتعاملين. وأسهم ذلك في تحديد التحديات، ومنها كثرة الإجراءات وتعدد الرحلات للحصول على الخدمة، والعمل على معالجتها عبر تبسيط المتطلبات وتطوير قنوات تقديم الخدمة والتوسع في الخدمات الاستباقية.

وأوضح أن متوسط زمن الانتظار انخفض من 48 إلى 36 ثانية، بنسبة تحسن بلغت 25%، فيما استقر زمن تقديم الخدمة عند دقيقة واحدة، وبلغت نسبة مؤشر رحلة تجربة المتعامل 100%.

وأشار بن هندي إلى أن الإدارة أطلقت مبادرات لدعم تطوير الخدمات، من بينها «نبض الطريق» و«تصفير البيروقراطية» و«قنوات المستقبل» و«كفاءات تقود المستقبل»، بهدف الارتقاء بتجربة المتعامل وكفاءة التشغيل والتحول الرقمي، وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات واستدامة الأداء، إلى جانب الاهتمام بجودة حياة الموظفين.

وأكد أن التصنيف يدفع الإدارة إلى مواصلة التحسين والابتكار والبناء على النتائج المحققة، لتقديم خدمات أكثر سهولة وكفاءة، تعزز ثقة المجتمع وتواكب تطلعاته، وتدعم جهود شرطة عجمان في ترسيخ الأمن وجودة الحياة.