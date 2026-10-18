«شرطة أبوظبي» تحجز 9,237 سكوتراً خلال 10 أشهر

حجزت شرطة أبوظبي 9,237 سكوتراً كهربائياً مخالفاً لقواعد وأنظمة السير والمرور خلال 10 أشهر من عام 2026، بسبب استخدامها على الطرق العامة وبين المركبات وفي مسارات غير مخصصة لها، ما يشكل خطراً على سلامة مستخدميها ومستخدمي الطريق.

وأوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية أن من أبرز السلوكيات الخطرة قيادة السكوترات الكهربائية بين المركبات، وعدم الانتباه لحركة السير، وعدم ارتداء الخوذة الواقية ومعدات السلامة، الأمر الذي يزيد من احتمالية وقوع حوادث مرورية قد تسفر عن إصابات بليغة أو وفيات.

وأكدت المديرية ضرورة التزام مستخدمي السكوترات الكهربائية بالقيادة في الأماكن والمسارات المخصصة لها، وارتداء الخوذة ومعدات الوقاية، وتجنب استخدامها على الطرق العامة وبين المركبات، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.