شرطة أبوظبي تحجز 9237 سكوتراً كهربائياً منذ بداية العام

حجزت شرطة أبوظبي 9237 سكوتراً كهربائياً مخالفاً لقواعد وأنظمة السير والمرور، منذ بداية العام الجاري، نتيجة استخدامها على الطرق العامة وبين المركبات وفي مسارات غير مخصصة لها، بما يشكل خطراً على سلامة مستخدميها ومستخدمي الطريق.

وأفات مديرية المرور والدوريات الأمنية بأن قيادة السكوترات الكهربائية بين المركبات، وعدم الانتباه لحركة السير، وعدم ارتداء الخوذة الواقية ومعدات السلامة، من أبرز السلوكيات الخطرة، الأمر الذي يزيد من احتمالية وقوع حوادث مرورية قد تسفر عن إصابات بليغة أو وفيات، وأكدت ضرورة التزام مستخدمي السكوترات الكهربائية بالقيادة في الأماكن والمسارات المخصصة لها، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.