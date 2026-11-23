تصاميم

اقترح قراء على الجهات المعنية في الدولة تخصيص مواقع لحاويات النفايات، وإحاطتها بحواجز ذات تصاميم جمالية وحضارية مستوحاة من التراث المحلي، بما يسهم في إخفائها عن الأنظار ودمجها بتناغم مع الطابع العمراني للمناطق السكنية، مع مراعاة معايير السلامة المرورية، وأشاروا إلى أن تنفيذ هذه الأفكار من شأنه إبراز الموروث الشعبي، من خلال المزج بين الأصالة التراثية والمظهر الحضاري الحديث، فضلاً عن إضفاء لمسات جمالية على المرافق العامة والطرقات.

درّاجات

لاحظ سائقون في الآونة الأخيرة قيام بعض قائدي الدرّاجات الهوائية بالسير على الطرق العامة التي تشهد حركة مرورية كثيفة، ما يتسبب في إرباك سائقي المركبات، ويعرّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، خصوصاً على الطرق التي تشهد سرعات عالية، وناشد السائقون الجهات المعنية بتكثيف الرقابة والتوعية المرورية، وحث قائدي الدرّاجات الهوائية على استخدام المسارات المخصصة لهم، والتقيد باشتراطات الأمن والسلامة، تفادياً لوقوع حوادث مرورية قد تؤدي إلى خسائر في الأرواح.

سيارة

أبدى قارئ استغرابه من الحالة التي تبدو عليها سيارة مركونة بمنطقة الباهية في إمارة عجمان، مقابل مطعم الفجر، بعدما تراكمت عليها الأتربة والقاذورات بصورة لافتة، من دون أن يتولى صاحبها تنظيفها أو نقلها إلى موقف مخصص للسيارات، بما يحافظ على المظهر الحضاري للمكان ولا يؤثر في الذوق العام، ودعا القارئ صاحب السيارة إلى نقلها والعناية بها، أو تدخل الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حال تعذر الوصول إليه.