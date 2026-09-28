مقابلات فورية لآلاف الوظائف للمواطنين.. انطلاق معرض «رؤية» 2026 في دبي

انطلقت اليوم فعاليات معرض «رؤية» 2026 للتوظيف في دبي، والذي يستمر على مدار 3 أيام، وسط إقبال كبير من المواطنين الباحثين عن فرص وظيفية، مع مشاركة أكثر من 150 جهة عمل حكومية وخاصة تمثل أكثر من 23 قطاعاً، والتي باشرت منذ الساعات الأولى إجراء مقابلات عمل فورية مع عدد من المتقدمين.

ورصدت «الإمارات اليوم» خلال الساعات الأولى، من انطلاق المعرض حركة لافتة من المواطنين الراغبين في التعرف إلى الفرص الوظيفية المتاحة والتقدم إلى آلاف الوظائف المطروحة، فيما تتيح جهات العمل المشاركة للمتقدمين إجراء مقابلات مباشرة مع مسؤولي التوظيف، والتعرف إلى متطلبات الوظائف والمسارات المهنية المتاحة لديهم.

ويوفر المعرض منصة مباشرة تجمع الباحثين عن عمل مع جهات التوظيف، وتتيح للمتقدمين تقديم سيرهم الذاتية وإجراء المقابلات والتعرف إلى متطلبات سوق العمل.

وتتنوع الفرص المطروحة بين وظائف للخريجين الجدد وأخرى لأصحاب الخبرات والتخصصات المختلفة، إلى جانب فرص التدريب والتطوير المهني، فيما تواصل الجهات المشاركة استقبال الباحثين عن عمل وإجراء المقابلات على مدار أيام المعرض.

ويستهدف المعرض الطلبة والخريجين والمهنيين الشباب من المواطنين الإماراتيين، ويوفر لهم فرصاً للتعرف على المسارات المهنية واستكشاف الخيارات الجامعية والتوجيه المهني، إلى جانب مجالات ريادة الأعمال والابتكار والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ومهارات المستقبل.

وتتمحور نسخة هذا العام حول مستقبل العمل في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها مختلف القطاعات، تحت شعار «هل أنت مستعد للمستقبل؟ مستقبلك الوظيفي يبدأ الآن»، مع التركيز على التوظيف والتوجيه المهني والتعليم والقيادة وريادة الأعمال والابتكار.