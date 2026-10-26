شراكة بين "باركن" و"عابر" لتقديم خدمة فحص المركبات عند الطلب عبر شبكة مواقف دبي

أعلنت شركة باركن في دبي، عن توقيعها شراكة استراتيجية مع شركة عابر عابر لخدمات تسجيل المركبات، بهدف توفير خدمات فحص المركبات ضمن مواقع محددة تديرها باركن في دبي. وتتيح هذه المبادرة لسائقي المركبات الوصول إلى خدمات المركبات الأساسية بالقرب من منازلهم وأماكن عملهم ووجهاتهم اليومية.

حضر مراسم التوقيع من جانب شركة باركن المهندس أسامة هاشم الصافي، المدير التنفيذي للعمليات، والمهندس عبدالرحمن الشويهي، مدير إدارة العمليات، فيما حضر من جانب شركة عابر ناصر العلي، عضو مجلس الإدارة، ومصطفى عمر، مدير إدارة التطوير.

تدعم هذه الشراكة استراتيجية باركن لتوسيع منظومتها للتنقل الذكي عبر تحويل مرافق مواقف المركبات إلى وجهات متكاملة لتقديم الخدمات.

وفي إطار تعزيز راحة المتعاملين، تعمل باركن وعابر على دمج هذه الخدمات ضمن منظومة باركن الرقمية، حيث سيتمكن المتعاملون قريباً من التعرف على خدمات فحص المركبات والوصول إليها وحجزها مباشرةً عبر موقع باركن الإلكتروني وتطبيقها للهواتف الذكية.

وفي أولى مراحل هذه الشراكة، تم إطلاق خدمات فحص المركبات ضمن مواقع أولية في منطقة الخليج التجاري وداماك هيلز 1. وتخطط باركن لتوسيع نطاقها تدريجياً لتشمل مواقع إضافية في دبي مع التركيز على المجمعات السكنية والمناطق التجارية والحضرية ذات الطلب المرتفع. ومن خلال الاستفادة من شبكة مواقف باركن الحالية، ستتمكن الشركة من تقديم خدمات المركبات ذات القيمة المضافة بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أصولها.

وتعليقاً على الشراكة، قال المهندس عبدالرحمن الشويهي، مدير إدارة التشغيل في شركة باركن: "تدعم هذه الشراكة مع عابر استراتيجية باركن لتوسيع خدماتها بما يتجاوز إدارة مواقف المركبات التقليدية، والانتقال إلى منظومة تنقل متكاملة تتمحور حول العميل. ومن خلال الاستفادة من بنيتنا التحتية الحالية لتقديم خدمة فحص المركبات عند الطلب، ندعم وصول المتعاملين إلى الخدمات الأساسية، ونُوفّر لهم تجربة سلسة، ونساهم في تحقيق طموح دبي لتصبح مدينة أكثر ذكاءً وترابطاً".

من جانبه قال مصطفى عمر، مدير إدارة التطوير في شركة عابر: "تمثل شراكتنا مع باركن خطوةً مهمة لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات فحص المركبات المتنقلة المعتمدة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وتيسير حصول السائقين على خدمات الفحص اللازمة. فمن خلال حلولنا المطوّرة محلياً، والتي تستند إلى تقنية حاصلة على براءة اختراع، نتيح للمتعاملين إجراء الفحوصات المطلوبة لتجديد تسجيل المركبات في مواقف محددة ضمن المجمعات السكنية والمناطق التجارية، بما يوفر وقتهم ويقلل الحاجة إلى قطع مسافات طويلة. وتعكس هذه المبادرة التزام عابر بدعم رؤية هيئة الطرق والمواصلات لتعزيز سعادة المتعاملين وتسهيل تنقلهم، وتدعم في الوقت نفسه طموح دبي لتصبح مدينة أكثر ذكاءً وترابطاً واستدامة".