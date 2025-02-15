بدءاً من 17 فبراير.. رسوم جديدة على مواقف المركبات في دبي خلال فترات الفعاليات

أفادت شركة باركن أنه ابتداءً من 17 فبراير، ستُطبَّق رسوم جديدة على مواقف المركبات في دبي خلال فترات الفعاليات فقط مقابل 25 درهماً لكل ساعة.

وأوضحت باركن عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا القرار سيساهم في جعل حركة المرور أكثر سلاسة، وسيساهم في إتاحة المواقف لركن المركبات بكل راحة قرب مواقع الفعاليات.

ودعت شركة باركن، السائقين، إلى استخدام وسائل النقل العام عند التوجه إلى مناطق الفعاليات.

وأوضحت الشركة أنه سيجري تطبيق السياسة في المرحلة الأولى حول مركز دبي التجاري العالمي خلال أوقات الفعاليات.

ووفقاً لسياسة التعرفة المرنة للمواقف، التي سيجري تفعيلها، في نهاية مارس المقبل، ستكون قيمة التعرفة في المواقف المميزة ستة دراهم في الساعة، ولباقي المواقف العامة الخاضعة للرسوم أربعة دراهم، خلال أوقات الذروة الصباحية من الساعة 8:00 إلى 10:00، وأوقات الذروة المسائية من الساعة 4:00 إلى الساعة 8:00.

وستبقى التعرفة على حالها دون أي تغيير خارج أوقات الذروة، من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 4:00 مساءً، ومن الساعة 8:00 مساءً إلى الساعة 10:00 مساء، وستكون المواقف مجانية في فترة الليل من الساعة 10:00 مساءً إلى 8:00 صباحاً، وكذلك مجانية يوم الأحد.