بلدية الشارقة تعلن تعديل توقيت المواقف العامة

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تعديل أوقات عمل المواقف العامة، في المناطق الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء، لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل بدءاً من الأول من شهر نوفمبر القادم، في خطوة تسهم بتوفير المواقف العامة للقاطنين في تلك المناطق من المشتركين في خدمة الاشتراكات الموسمية، وإلى مرتادي تلك المناطق من الزبائن والمتعاملين مع المحلات التجارية، في حين تبقى أوقات عمل المواقف العامة الأخرى كما هو معمول بها من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، وينطبق عليها التوقيت الجديد في شهر رمضان المبارك.

وفي هذا السياق أكد مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، حامد القائد أن الإمارة تشهد حركة سياحية وتجارية وسكنية نشطة تعزز من مكانتها العالمية، ولذا فإن تهيئة وتوفير المواقف العامة وإخضاعها للرسوم يواكب هذه النهضة الشاملة، ويعكس دور البلدية في الحد من السلوكيات السلبية فيها أو سوء استغلالها، مشيراً إلى أن هناك خطة سنوية شاملة تعمل من خلالها بلدية مدينة الشارقة لتهيئة المواقف العامة وإخضاعها للرسوم في مختلف مناطق المدينة، خصوصاً الحيوية منها.

وأفاد القائد أن التوقيت الجديد للمواقف العامة الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، جاء وفق دراسات ومتابعات لملاحظات وبلاغات الجمهور حول التعدي على المواقف واستغلالها بشكل سلبي بعد الساعة العاشرة مساء، وعمل مقارنات معيارية مع مدن أخرى مشغلة لنظام المواقف، وتماشياً مع النمو الاقتصادي الذي جعل مدينة الشارقة من المدن التي تشهد حركة مستمرة حتى أوقات متأخرة من الليل، الأمر الذي تطلب تنظيم مواقف المركبات لفترات أطول تتناسب مع هذا النمو وتلبي احتياجات رواد هذه المناطق والسكان القاطنين فيها، والتي أصبحت تعاني من صعوبة الحصول على مواقف للمركبات بعد الساعة العاشرة مساءً.

وتابع أن أصحاب الاشتراكات الموسمية ورواد المطاعم والكافتيريات يواجهون صعوبة في إيجاد موقف بعد الساعة العاشرة مساءً، ويشكل لهم هاجس قبل العودة إلى المنزل، نظراً لعدم توفر مواقف شاغرة في ذلك التوقيت ما يكبدهم عناء الوقوف بعيداً بعد محاولات عديدة.

وأفاد مدير إدارة المواقف العامة أن هذه الزيادة في التوقيت لن تؤدي الى أي زيادة في رسوم خدمة اشتراكات المواقف بل ستظل بنفس سعرها الحالي بل سيحصل المشتركين في خدمة المواقف على ساعتين اضافيتين بشكل يومي حيث ان التصريح في السابق يمنح صاحبه اعفاء من رسوم المواقف لمدة 14 ساعة يومياً وسيصبح الآن 16 ساعة.

وأفاد مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة أن البلدية أجرت استبياناً للرأي حول إمكانية تمديد توقيت عمل المواقف العامة في الأماكن السياحية والحيوية لمعرفة رأي الجمهور حول التعديل وأظهرت النتائج تأييد نسبة كبيرة لتعديل التوقيت، ما يمكن فئة كبيرة منهم في الحصول على موقف، مشيراً إلى أن التوقيت الجديد سيتيح لأصحاب الاشتراكات الموسمية الحصول على مواقف شاغرة حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، مشيراً إلى أن البلدية تعمل على توعية الجمهور حول التوقيت الجديد وإيصاله لأكبر شريحة ممكنة من خلال إرسال رسائل نصية للمتعاملين، وتوزيع منشورات على المركبات في المناطق التي ستشهد فيها المواقف العامة تعديل التوقيت، بوضع هذه المنشورات على الزجاج الأمامي للمركبات لتنبيه أصحابها.

ونوّه إلى أن البلدية مستمرة في جهودها لتهيئة كافة مناطق مدينة الشارقة، وإخضاع المواقف فيها للرسوم لتوفير الخدمة للجمهور وتلبية احتياجاتهم والتسهيل عليهم، إذا قامت منذ بداية العام الجاري على تهيئة وإخضاع 16 ألف موقف للرسوم، ليصبح إجمالي المواقف العامة الخاضعة للرسوم في مدينة الشارقة 86 ألف موقف.