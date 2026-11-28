أثار تخصيص 300 موقف للسيارات برسوم داخل الحرم الجامعي لجامعة الشارقة، تساؤلات بين الطلبة ومتفاعلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، تركزت على كلفة الوقوف اليومي ومدى كفاية المواقف المجانية المتاحة.

وبحسب صورة اللوحة الإرشادية، التي التقطها طلبة وتداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي ورصدتها «الإمارات اليوم»، تبلغ تعرفة الوقوف 5 دراهم للساعة، مع إعفاء الدقائق العشر الأولى من الرسوم وإتاحة الوقوف مجاناً أيام الجمعة والسبت والأحد.

جامعة الشارقة: 5700 موقف مجاني في حرم الجامعة تخدم الطلبة والكوادر العاملة فيها

وفي ردّها على استفسارات «الإمارات اليوم»، أوضحت جامعة الشارقة أن المواقف الخاضعة للرسوم، التي خصّصتها بالتعاون مع بلدية الشارقة، تتوزّع بواقع نحو 150 موقفاً في مباني كليات الطلاب ومثلها في مباني كليات الطالبات، من إجمالي يقارب ستة آلاف موقف في الحرم الجامعي، مؤكدة استمرار إتاحة المواقف المجانية للطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية على مدار اليوم.

وبيّنت الجامعة أن الإجراء يستهدف تخفيف الاختناقات المرورية قرب البوابات الرئيسة وتسهيل الدخول والخروج، إلى جانب تقليص الوقت الذي يقضيه الطلبة في البحث عن موقف عند وصولهم قبيل بدء المحاضرات، وتوفير أماكن للوقوف لأولياء الأمور وضيوف الجامعة والمراجعين خلال زياراتهم القصيرة.

تباين آراء الطلبة

وفي رصد لـ«الإمارات اليوم» عبر منصات التواصل الاجتماعي، تباينت آراء الطلبة والمتفاعلين بشأن تخصيص مواقف للسيارات برسوم داخل الحرم الجامعي لجامعة الشارقة.

وركزت التعليقات على كلفة الوقوف اليومي، وكفاية المواقف المجانية، ومعايير اختيار المواقع المدفوعة، ومدى إتاحة إعفاءات للطلبة من أصحاب الهمم. وبحسب صورة للوحة

الإرشادية التقطها طلبة وتداولوها عبر المنصات، تبلغ التعرفة 5 دراهم للساعة، مع إعفاء الدقائق العشر الأولى وإتاحة الوقوف مجاناً أيام الجمعة والسبت والأحد.

مبرّرات الرسوم وأوجه الاستفادة من عائداتها

ورأى الطالب برهوم العلي، صاحب حساب «brhoom.alali»، أن تنظيم المرافق الجامعية وإدارة المواقف أمر مفهوم من حيث المبدأ، مشيراً إلى أن فرض رسوم على مواقف الطلبة داخل الحرم يثير تساؤلات بشأن مدى ملاءمة الإجراء لطبيعة المؤسسة التعليمية، والأسس التي استند إليها، وآلية احتساب الرسوم وأوجه الاستفادة من عائداتها.

وأكد أن توفير بيئة جامعية مناسبة وتيسير وصول الطلبة إلى مرافقهم التعليمية ينبغي أن يكونا من الأولويات عند اتخاذ قرارات تتصل بإدارة المرافق. ودعا إلى توضيح رسمي يبيّن خلفيات القرار ومبرّراته وضوابطه التنظيمية، بما يوازن بين متطلبات الإدارة والتشغيل وحقوق الطلبة، ويضمن اتساق القرار مع رسالة الجامعة وقيمها الأكاديمية والمجتمعية.

كلفة الوقوف اليومي

ووصف حساب «afra2858» الرسوم بأنها مرتفعة بالنسبة إلى الطلبة، فيما تساءل صاحب حساب «alialfadly1» عن قدرة الطالب الذي لا يعمل ولا يملك دخلاً على تحمّل كلفة الوقوف، مقدّراً أن استخدام الموقف ست ساعات قد يكلّفه 30 درهماً يومياً.

ورأت صاحبة حساب «mona.shahin89» أن الرسوم تضيف عبئاً على الطلبة الذين يتحمّلون تكاليف الدراسة. وأبدى حساب «H.M.B» مخاوف من تراكم الأعباء المالية عليهم، في ظل تكاليف الدراسة وأسعار الوجبات في المطاعم والمقاهي، إلى جانب رسوم المواقف.

كفاية المواقف واختيار مواقعها

وطالب صاحب حساب «baderkhamis» بزيادة عدد المواقف، معتبراً أن العدد المتاح لا يكفي، فيما دعا صاحب حساب «mansour_alkawakeb» إلى مراجعة سياسات إدارة المواقف وآلية اختيار المواقع التي تُفرض عليها الرسوم.

محدودية المواقف

وأشار حساب «mju.engineering» إلى أن محدودية المواقف تدفع بعض الطلبة، بحسب تعليقه، إلى الوقوف في أماكن غير مخصّصة، ما قد يعرّضهم للمخالفات. ورأى أن تنظيم المواقف وتوفيرها ينبغي أن يراعيا أعداد الطلبة وكلفة الدراسة. وأبدى صاحب حساب «HMD» استياءه من أن تتحول صعوبة العثور على موقف إلى سبب لإلغاء بعض الزيارات للجامعة.

وفي المقابل، أشار صاحب حساب «zayed» إلى أن المواقف المدفوعة تمثّل، وفق تقديره، 314 موقفاً من إجمالي يقارب ستة آلاف موقف، ما يعني، بحسب حسابه، بقاء أكثر من 5600 موقف مجاني. وذكرت الجامعة في ردّها على «الإمارات اليوم» أن المواقف المدفوعة تبلغ نحو 300 موقف، بواقع نحو 150 في مباني كليات الطلاب ومثلها في مباني كليات الطالبات.

إعفاءات أصحاب الهمم ودعم الطلبة المحتاجين

وتساءل علي المهيري عمّا إذا كان الطلبة من أصحاب الهمم سيُعفون من رسوم الوقوف، فيما تساءلت بشاير خنجي عن مبرّر فرض رسوم على طلبة الجامعة لاستخدام مواقفها.

ورأت أمل، صاحبة حساب «Amalantique»، أن دعم الطلبة المحتاجين ينبغي ألّا يقع على عاتق زملائهم وأسرهم، وانتقدت صاحبة حساب «gigi7890» تحصيل الرسوم من الطلبة، مقترحةً إدراج دعم صندوق «طالب علم» ضمن باقات جمعية الشارقة الخيرية.

اختيار المواقع وتوسعة المواقف

وردّاً على سؤال «الإمارات اليوم» عن معايير اختيار المواقع، أفادت الجامعة بأن قربها من البوابات الرئيسة كان يؤدي سابقاً إلى اختناقات تعرقل حركة الدخول والخروج.

وأوضحت أن تخصيصها برسوم يهدف إلى تقليل الوقت الذي يقضيه الطلبة في البحث عن موقف عند وصولهم قبل المحاضرات بوقت قصير، وتوفير مواقف للزوار والمراجعين الذين يقضون عادةً وقتاً قصيراً داخل الحرم.

وأوضحت الجامعة أن خطة التوسعة تُنفّذ في ثلاث مسارات متوازية، تشمل إضافة ثلاث بوابات في مجمّع الكليات الطبية ومباني الطالبات ومباني الطلاب، وإنشاء وتوسعة مواقف في سكن الطالبات بسعة تصل إلى 300 موقف، وإنشاء مبنى متعدد الطوابق يتّسع لـ600 مركبة في مجمّع كليات الطالبات.

كما تتيح حالياً لطلبة الدراسات العليا استخدام مبنى المواقف المخصّص لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية خلال الفترة المسائية.

ولم يتناول ردّ الجامعة تفاصيل آلية احتساب الرسوم، وشمول أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بالمواقف المدفوعة، والإعفاءات، والإيرادات المتوقعة وآلية تحويلها إلى صندوق «طالب علم»، ومراجعة التعرفة وعدد المواقف مستقبلاً. وأوضح الرد استمرار إتاحة المواقف المجانية، من دون إجابة صريحة عن سؤال اختيارية استخدام المواقف المدفوعة.