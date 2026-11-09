مدارس تحدد 12 نوفمبر موعداً أخيراً لاستلام مشاريع «أسبوع المهن»

حددت إدارات مدارس حكومية يوم الخميس 12 نوفمبر الجاري موعداً نهائياً لاستلام المشاريع المشاركة في «أسبوع المهن» للعام الدراسي 2026–2027، الهادف إلى مساعدة الطلبة على اكتشاف ميولهم والتخطيط لمستقبلهم المهني.

وأوضحت المدارس، في رسائل إلى أولياء الأمور، اطلعت عليها "الإمارات اليوم" أن المشاركة تكون باختيار عمل واحد من ثلاثة خيارات: صورة للطالب وهو يجسّد مهنته المستقبلية، أو مقطع فيديو قصير يعرّف فيه بالمهنة التي يطمح إليها وأسباب اختياره لها، أو عمل مُنتج باستخدام الذكاء الاصطناعي يعبّر عن المهنة المنشود.

وأفادت بأن لجنة مختصة ستختار أفضل ثلاثة أعمال لتكريم أصحابها، فيما يحصل جميع المشاركين على ختم الميثاق، إضافة إلى عشر درجات في مادة الاجتماعيات تُحتسب ضمن المشروع.

وحثت إدارات المدارس أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم ومساندتهم في إعداد مشاركاتهم، لما لذلك من دور في تحفيز الطلبة على التفكير في طموحاتهم المهنية والتعبير عنها بطرق إبداعية.