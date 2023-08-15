162 طلب ترشح لانتخابات «الوطني» في اليوم الأول للتسجيل   

انطلقت في الإمارات، أمس، عملية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، التي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وتتلقّى اللجنة طلبات الترشح من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات-uaenec)، المتوافر على متجري «آبل ستور» و«غوغل بلاي»، وكذلك عبر تسعة مراكز تسجيل موزعة على أنحاء الإمارات، وذلك لمن تعذر عليه التسجيل عبر منصة تسجيل المرشحين الإلكترونية.

وبلغ عدد طلبات الترشح التي تلقتها اللجنة خلال اليوم الأول لتسجيل المرشحين 162 طلباً في جميع إمارات الدولة، حيث بلغ عدد طلبات الترشح - خلال اليوم الأول - في إمارة أبوظبي 58 طلباً، وفي إمارة دبي 23 طلباً، وفي إمارة الشارقة 29 طلباً، وفي إمارة عجمان 12 طلباً، وفي إمارة أم القيوين 12 طلباً، وفي إمارة رأس الخيمة 19 طلباً، وفي إمارة الفجيرة 9 طلبات.

وتمثل انتخابات المجلس خطوة متقدمة تعزّز من خلالها الإمارات تجربة التمكين السياسي، بما يواكب مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها في المجالات كافة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وتوفر اللجنة الوطنية للانتخابات ستة أنواع من الاستمارات المتعلقة بعملية الترشح، تتمثل في استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الانتخابية للمرشح، واستمارة طلب توكيل عن مرشح، واستمارة طلب سحب الترشح، واستمارة طلب الطعن أمام اللجنة الوطنية للانتخابات، ونموذج السيرة الذاتية للمرشح (اختياري)، واستمارة طلب ترخيص إقامة مقر انتخابي.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد أصدرت أخيراً «دليل الناخب والمرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023» الهادف إلى توفير معلومات شاملة للمرشحين والناخبين، والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات كافة المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بطريقة مبسطة يسهل فهمها واستيعابها من جانب المهتمين بالانتخابات.

ووفقاً للدليل فإن إتمام إجراءات طلب الترشح، سواء عن طريق نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد أو عن طريق تقديم الطلب إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح، لا يعني قبول الطلب بصفة نهائية وبما يضمن ورود اسم طالب الترشح في القائمة الأولية للمرشحين؛ حيث ستخضع جميع طلبات الترشح المقدمة للمراجعة والتدقيق من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات؛ للتأكد من توافر الشروط الدستورية المطلوبة كافة في طالب الترشح، على أن يتم استبعاد طلبات الترشح غير مستوفية الشروط.

ولفت الدليل انتباه طالبي الترشح إلى عدم تصوير شاشة تقديم طلبات الترشح عبر منصة «تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد»، ونشرها بين أعضاء الهيئات الانتخابية في الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح بأية وسيلة كانت تقليدية أم إلكترونية.

وبحسب الدليل، ستعلن قائمة المرشحين الأولية يوم الجمعة (25 أغسطس الجاري)، في حين يفتح باب التقدم بطلبات الطعون على المرشحين لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من السبت (26 أغسطس الجاري) حتى الإثنين (28 أغسطس الجاري).

ويجوز لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة تقديم طلب بالطعن على ترشح أحد المرشحين إلى لجنة الإمارة التي يتبعها وفق النموذج المعد لذلك «طلب الطعن أمام اللجنة الوطنية للانتخابات» خلال الفترة المحددة مصحوباً بالوثائق الداعمة لطعنه، على أن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره 3000 درهم على سبيل «الكفالة» لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، على أن يُرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا ما صدر القرار لصالحه فقط، ولا يُرد إليه إذا رفض الطعن.

وستصدر اللجنة الوطنية للانتخابات قراراتها بشأن طلبات الاعتراض على المرشحين يوم 31 أغسطس الجاري، على أن تكون القرارات في هذا الشأن نهائية ولا يجوز الطعن عليها بأي طريقة.

وأشار الدليل إلى أن موعد إعلان قائمة المرشحين النهائية سيكون يوم السبت الموافق الثاني من سبتمبر المقبل.

وبالعودة إلى التجارب الانتخابية السابقة التي شهدتها دولة الإمارات، فقد بلغ عدد المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي عام 2006 من إمارات الدولة 456 مرشحاً، بينما ضمت القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات عام 2011، ما مجموعه 450 مرشحاً ومرشحة، وسجلت فئة الذكور 82% من إجمالي المرشحين على المستوى العام، فيما تركز التوزيع العمري للمرشحين في فئة الثلاثينات بنسبة 38% من إجمالي المرشحين، تبعتها فئة الأربعينات بنسبة 36%، ثم فئة الخمسينات بنسبة 16%.

وبالنسبة للمؤهلات العلمية للمرشحين فإن أكثر من 59% منهم كانوا من حملة درجة البكالوريوس فما فوق.

وفي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 تضمنت قائمة المرشحين الأولية 330 مرشحاً ومرشحة، شكلت الإناث منهم نسبة 22% بواقع 74 مرشحة، في حين بلغت نسبة الذكور 78% بواقع 256 مرشحاً.

أما في انتخابات المجلس لعام 2019، فتضمنت القائمة النهائية للمرشحين 495 مرشحاً ومرشحة من جميع إمارات الدولة، شكلت المرأة منهم نسبة 36.36% بواقع 180 مرشحة في جميع إمارات الدولة، فيما سجلت الفئة العمرية من 40 إلى 60 عاماً الحضور الأبرز في عدد المرشحين بنسبة 63% وبواقع 312 مرشحاً ومرشحة، تلتها الفئة العمرية من 21 حتى 40 عاماً بواقع 183 مرشحاً ومرشحة.

وعلى صعيد التحصيل العلمي، بلغت نسبة المرشحين الحاصلين على مستويات تعليمية عاليـة 53.13% بواقع 263 مرشحاً ومرشحة على مستوى الدولة.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات متابعة تسهيل الإجراءات في عملية تسجيل طالبي الترشح والجهوزية العالية للجان الإمارات، ما يبرز مدى التطور الكبير في إدارة عملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، داعية الناخبين إلى المشاركة في العملية الانتخابية سواء بالترشح أو بالحرص على التصويت لاختيار أصلح المرشحين لتمثيلهم في المجلس الوطني الاتحادي.

وأشاد أعضاء الهيئات الانتخابية ممن تقدموا بطلبات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، بسهولة الإجراءات، والتسهيلات التي تقدمها اللجنة الوطنية للانتخابات، سواء عبر منصة تسجيل المرشحين الإلكترونية عن بُعد، أو عبر مراكز تسجيل المرشحين، منوهين بجهود فرق عمل المراكز الانتخابية التي وفرت أفضل التجهيزات والتقنيات لتيسير عملية التسجيل والارتقاء بتجربة المتعاملين من أعضاء الهيئات الانتخابية.

يُشار إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت - في وقت سابق - الشروط القانونية الواجب توافرها قي طالب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، والوثائق المطلوبة للترشح.

ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ستعلن اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة الأولية للمرشحين في تاريخ 25 أغسطس الجاري، على أن يعقبها - مباشرة - بدء فترة تقديم طلبات الطعون على المرشحين.

ويتم تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي 27 و28 سبتمبر المقبل، وفقاً للشروط المقررة لذلك في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

ويتوافر المزيد من المعلومات عن الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي: (اللجنة الوطنية للانتخابات-UAENEC) المتوافر على متجري «آبل ستور» و«غوغل بلاي»، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أو عبر خدمة «واتس أب» على الرقم (600500005).

• إعلان القائمة الأولية للمرشحين يوم الجمعة 25 أغسطس.

• اللجنة تدعو الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات.. سواء بالترشح أو بالتصويت.

• تلقي 58 طلباً في أبوظبي و23 في دبي و29 في الشارقة و12 في عجمان و12 في أم القيوين و19 في رأس الخيمة و9 في الفجيرة.