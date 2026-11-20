أكد مدير إدارة الأفلام والإنتاج في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، التابع لمجلس دبي للإعلام، سامر المرزوقي، أن مسابقة الأفلام القصيرة الوطنية «قصص من عزيمتنا» كشفت عن مشاعر استثنائية من الانتماء والمحبة لدولة الإمارات، تجسّدت في أعمال سينمائية قدمها مواطنون ومقيمون من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، مشيراً إلى أن معظم المشاركات جاءت من المقيمين، في دلالة على الحب وعمق الروابط الإنسانية والمجتمعية التي تجمع كل من يعيش على أرض الدولة.

وقال المرزوقي، خلال إحاطة إعلامية عُقدت عبر منصة «زووم» لاستعراض نتائج المشاركة والتحضيرات للحفل الختامي، إن المسابقة استقطبت أكثر من 640 مشاركاً مسجلاً، ما تجاوز التوقعات الأولية للمنظمين، فيما تصدرت الأفلام المنتَجة باستخدام الذكاء الاصطناعي قائمة المشاركات، بأكثر من 200 فيلم، وأضاف أن عدداً من الأفلام التي اطلع عليها كان لافتاً ومثيراً للاهتمام، لما حملته من تجارب ورسائل إنسانية مؤثرة، وأفكار بسيطة في طرحها، لكنها عميقة في مضامينها وأثرها، وتعكس حب الوطن وروح التكاتف بين أفراد المجتمع. وأكد أن هذه المشاعر ليست مجرد شعارات، بل واقع تجسده قصص المشاركين وتجاربهم.

مسيرة مجتمع

وأشار المرزوقي إلى أن المسابقة التي أُطلقت، في سبتمبر الماضي، بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تأتي هذا العام احتفاءً بعيد الاتحاد الـ55، تحت شعار «55 عاماً، 55 فيلماً، وطن واحد»، بهدف تحويل التجارب الإنسانية وقصص التضامن والتحديات إلى أعمال سينمائية توثّق مرحلة مهمة من مسيرة المجتمع الإماراتي.

وأوضح أن لجنة التحكيم تعمل على اختيار 55 فيلماً للوصول إلى القائمة النهائية، تمهيداً لعرضها أمام الجمهور في «روكسي سينما» بدبي هيلز مول، ضمن فعالية تقام في 26 نوفمبر الجاري، وتتضمن الإعلان عن 10 أفلام فائزة وتكريم أصحابها.

ويتولى «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، تنظيم حفل توزيع الجوائز ضمن احتفالات دبي بالشهر الوطني، فيما يتولى مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية تنظيم عروض الأفلام المختارة، في تجربة تتيح لصناعها مشاهدة أعمالهم على الشاشة الكبيرة برفقة عائلاتهم وأصدقائهم.

تنوع وإقبال

ولفت المرزوقي إلى أن أحد أبرز عناصر تميز المسابقة وتفردها يتمثل في إتاحة المشاركة أمام مختلف فئات المجتمع، من طلبة المدارس والجامعات إلى الهواة والمحترفين، من دون اشتراط امتلاك خبرة سينمائية سابقة أو معدات تصوير احترافية. وأوضح أن المسابقة لم تعتمد على تقديم أفكار لمشروعات مستقبلية، بل اشترطت تسليم أفلام قصيرة مكتملة الإنتاج، لا تتجاوز مدة الواحد منها خمس دقائق، قبل إغلاق باب المشاركة في العاشر من نوفمبر الجاري.

وأشار إلى أن الإقبال الواسع كشف عن أسماء ومواهب جديدة، لم يسبق لبعضها خوض تجربة المشاركة في مسابقات سينمائية، كما أظهرت أعمال طلبة المدارس والجامعات الدور الكبير للمؤسسات التعليمية والمعلمين في دعم المشاركين، ومساندتهم لتحويل أفكارهم إلى أفلام مكتملة الصناعة وقادرة على المنافسة.

جوائز للمبدعين

حول آلية اختيار الفائزين أوضح مدير إدارة الأفلام والإنتاج في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، سامر المرزوقي، أن لجنة التحكيم تعتمد مجموعة من المعايير الفنية والإبداعية، في مقدمتها قوة القصة وأصالتها، ومدى ارتباطها بالمحاور الأربعة، ووضوح الرؤية الفنية للمخرج، وقدرته على إيصال رسالته، وأضاف أن التقييم يشمل أيضاً جودة التصوير والإضاءة والسيناريو والجوانب التقنية، فضلاً عن قدرة الفيلم على جذب المشاهد والتأثير في مشاعره، باعتبار أن القيمة الإنسانية للعمل تمثل عنصراً أساسياً في المفاضلة بين المشاركات.

وتتوزع الجوائز الـ10 على خمس فئات، هي: أفضل فيلم روائي، وأفضل فيلم وثائقي، وأفضل فيلم رسوم متحركة، وأفضل فيلم باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، بواقع خمس جوائز لفئة المحترفين، ومثلها لفئة الطلبة.

. 55 فيلماً وصلت إلى القائمة النهائية.

. 10 جوائز سيتم الإعلان عنها في 26 نوفمبر.