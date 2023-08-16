أعضاء سابقون في «الوطني».. يرغبون إعادة التجربة

شهدت لجنة استقبال مرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في مركز شباب رأس الخيمة الإبداعي في الظيت، أمس، إقبالاً لافتاً من الراغبين في الترشح.

ورصدت «الإمارات اليوم» توافد الراغبين في الترشح من المواطنين والمواطنات، وكان من بينهم أعضاء سابقون في المجلس الوطني الاتحادي، أرادوا إعادة التجربة من خلال الترشح لعضوية المجلس.

كما شهد المركز توافد مرشحين جدد سجلوا بياناتهم وسط ترحيب من أعضاء لجنة الانتخابات الموجودين في المركز، والمتطوعين من المواطنين والمواطنات.

وقال عضو لجنة إمارة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أحمد عبيد الطنيجي، إن لجنة رأس الخيمة للانتخابات أنهت استعدادها مبكراً لاستقبال الراغبين في الترشح، وتسجيل بياناتهم ضمن الخطة المعتمدة لتسهيل إجراءات استقبالهم وتسجيلهم.

وأوضح أن مركز شباب رأس الخيمة الإبداعي تم تجهيزه بكل سبل الراحة لاستقبال مرشحي الانتخابات، حيث نُشر فريق من المتطوعين في المركز لاستقبال الراغبين في الترشح، وتفقد الأوراق المطلوبة لكل منهم قبل الدخول إلى غرفة التسجيل. وتتم عملية الاستقبال والتسجيل بكل سهولة ولا تستغرق سوى دقائق قليلة.