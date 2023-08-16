خط هاتفي للردّ على استفسارات الراغبين في الترشح بدبي

بدأت لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أمس، استقبال الراغبين في الترشح لعضوية المجلس، سواء حضورياً في مقر اللجنة بالمركز التجاري العالمي، أو استقبال طلبات الراغبين في التسجيل إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي.

وذكرت أنها توفر «خطاً للاتصال الهاتفي»، للردّ على المواطنين الراغبين في الترشح (043064746)، من الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً، ما عدا يوم الجمعة، حيث يكون من الثامنة صباحاً حتى الـ12 ظهراً، وذلك لتوفير ردود على الاستفسارات حول أوراق الترشح وآلية التسجيل وما يخص العملية الانتخابية.

وتستمر عملية تسجيل المواطنين من أعضاء الهيئة الانتخابية، والراغبين في خوض التنافس على عضوية المجلس الوطني الاتحادي في انتخابات 2023، حتى الجمعة المقبل.

وقال رئيس لجنة إمارة دبي، عيسى المطيوعي، لـ«الإمارات اليوم»، إن اللجنة تستقبل المواطنين الراغبين في تسجيل بياناتهم لخوض عملية الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، في مقرها المزود بمجموعة من الموظفين المؤهلين لاستقبال المرشحين والإجابة عن أسئلتهم، إضافة إلى توفير اللافتات الإرشادية، ومواقف السيارات المجانية لسهولة الوصول إلى مقر اللجنة والتسجيل، حرصاً على وقت المواطن الراغب في الترشح.

وأضاف أن الميزة الجديدة للدورة الانتخابية الحالية، توفر آلية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، داعياً الراغبين في الترشح إلى سرعة تسجيل بياناتهم.

ولفت المطيوعي إلى أن المرشح لا يستطيع ممارسة أي نشاط دعائي إلا بعد اعتماد القائمة النهائية للمرشحين.

وذكر أن العدد الكلي لأعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة يبلغ 73 ألفاً و574 شخصاً، شكلت النساء منهم نسبة 55%، بينما شكلت فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً نسبة 46% منهم. كما شكل الذين تراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً نسبة 38%، في حين بلغ سجل من تزيد أعمارهم على 60 عاماً نسبة 16%.