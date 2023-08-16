«لجنة عجمان» تستقبل الراغبين في الترشح بإجراءات ميسرة

فتحت لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أبوابها في الثامنة صباح أمس، لاستقبال الراغبين في الترشح خلال أول أيام الترشح، حيث أتاحت عدداً من الإجراءات لتسهيل عملية الترشح عبر موظفيها المدربين، فضلاً عن آلية الترشح إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي.

وبدأ الراغبون في الترشح، التوافد على مقر اللجنة لتقديم أوراقهم وسداد الرسوم (3000 درهم).

وعرضت اللجنة فيديو توضيحياً لشرح شروط الترشح، وهي أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، وألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية عند قفل باب الترشح، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية ومحمود السيرة وحسن السمعة.

وأوضح الفيديو أن آلية الترشح تتمثل في تفعيل حساب عضو الهيئة الانتخابية في نظام الهوية الرقمية، والدخول إلى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.yaenec.ae أو تطبيقها الذكي، وملء البيانات المطلوبة، ثم سداد رسوم التسجيل.

وعرضت اللجنة الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، لتعريف المرشحين بالتفاصيل الخاصة بالعملية الانتخابية.

وقال رئيس اللجنة، راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «البرنامج الإلكتروني للترشح سهل الاستخدام، ولم تواجهنا أي مشكلات تقنية في تسجيل المرشحين»، مؤكداً أن «المشاركة خلال اليوم الأول كانت جيدة».

وتابع أن «اللجنة انتهجت في الدورة الحالية آلية جديدة لتسجيل المرشحين، ففي السابق كان التسجيل عن طريق الحضور لمقر اللجنة. أما حالياً فالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي أو عبر الحضور إلى مقر اللجنة، وهذا الإجراء يساعد على تسريع الإجراءات وزيادة المرشحين للانتخابات عبر الإجراءات البسيطة والميسرة».

وأوضح السويدي أن هناك وسائل تواصل بين اللجنة وأعضاء اللجنة الانتخابية، حيث يمكن للمرشح التواصل مع اللجنة لاستكمال الإجراءات، لافتاً إلى أن «الدعم التقني موجود، وبالتالي ليس هناك خوف من عدم استكمال الإجراءات، لاسيما أن موظفي اللجنة جميعهم مدربون على إنهاء إجراءات التسجيل».