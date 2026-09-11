9 معايير جديدة للإرشاد الأكاديمي والمهني في دبي

منحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية المدارس الخاصة في دبي مهلة ثلاث سنوات لتطبيق خدمات الإرشاد الأكاديمي والمهني، أو تطوير منظومتها القائمة بما يتوافق مع المعايير الجديدة، حيث أطلقت إطاراً شاملاً للجاهزية للمستقبل، يضع تسعة معايير للإرشاد الأكاديمي والمهني في المؤسسات التعليمية الخاصة بالإمارة، ويؤسس لمسار متكامل يرافق الطلبة من سنوات الدراسة الأولى حتى التخرّج، ويربط خياراتهم التعليمية والجامعية بالمهارات المطلوبة ومسارات العمل المستقبلية.

وتركز الهيئة على نقل الإرشاد من خدمات مرتبطة باختيار المواد والبرامج والجامعات، إلى منظومة أوسع تساعد الطلبة على اكتشاف قدراتهم، وفهم خياراتهم، وتنمية مهارات المستقبل، واتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية مدروسة.

ويُشكّل «إطار الجاهزية للمستقبل: معايير دبي للإرشاد الأكاديمي والجاهزية المهنية في المؤسسات التعليمية بدبي»، مرجعاً موحداً يحدد توقعات واضحة وعملية للمؤسسات التعليمية الخاصة، بهدف الارتقاء بجودة الإرشاد المقدم للطلبة، وإعدادهم لمتغيرات التعليم والعمل والحياة في عالم تتسارع فيه التحولات التقنية والمهنية.

ويتسق الإطار مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، واستراتيجية التعليم في دبي 2033، من خلال التركيز على تطوير المواهب والمهارات والكفاءات، وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة، وتهيئة المتعلمين للانخراط بكفاءة في القطاعات والمهن المستقبلية الأكثر طلباً.

وتتضمن المعايير التسعة حصول الطلبة على إرشاد أكاديمي ومهني منظم، وتنمية المهارات الحياتية والرقمية الأساسية، وإتاحة تجارب تعلم واقعية تقرّبهم من بيئات العمل، وتساعدهم على بناء تصورات أوضح بشأن مساراتهم المستقبلية.

كما تركز المعايير على وجود قيادة مهنية فاعلة داخل المؤسسات التعليمية، وتعزيز مشاركة الأسر، وإتاحة التقنيات المستقبلية، ومن بينها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تقديم إرشاد شخصي وشامل يراعي احتياجات مختلف فئات الطلبة، بمن فيهم أصحاب الهمم.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في الهيئة، الدكتورة آمنة المازمي، إن تسارع المتغيرات العالمية يفرض إعداد الطلبة للوظائف والمهن المستقبلية، بما يجعل دور الإرشاد الأكاديمي والمهني أوسع من مساعدة الطالب على اختيار المواد الدراسية أو البرامج والجامعات المناسبة.

وأكدت أن إطار الجاهزية للمستقبل يركز على إعداد الأجيال الناشئة بالمهارات الضرورية للمرحلة المقبلة، وتمكينها من اتخاذ قرارات مدروسة في مسيرتها الأكاديمية والعملية، مشيرة إلى أن دمج الإرشاد الأكاديمي والمهني القوي في مختلف مراحل التعليم يدعم بناء طلبة أكثر ثقة وقدرة على التكيّف مع المتغيرات، والاستعداد لمهن الغد.

ولدعم انتقال المعايير إلى الممارسة الفعلية داخل المؤسسات التعليمية، أصدرت الهيئة دليلين للإرشاد الأكاديمي والجاهزية المهنية، خُصص الأول للمدارس الخاصة، والثاني لمؤسسات التعليم العالي، ويتضمنان أفضل الممارسات والأدوار والمؤشرات المتوقعة لتقديم خدمات إرشاد أكاديمي ومهني عالية الجودة، تتمحور حول احتياجات الطالب ومستقبله.

ويغطي الدليلان برامج الإرشاد الأكاديمي والمهني المنظمة، ومهارات المستقبل، والقدرات والمسارات المهنية، والتعلم التجريبي، ورؤى سوق العمل، والمشاركة الأسرية والمجتمعية، إلى جانب الإرشاد الرقمي والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، والدعم الشامل المتمحور حول الطالب.

وحددت الهيئة فترة انتقالية تمتد ثلاث سنوات أمام المدارس الخاصة في دبي لتطبيق خدمات الإرشاد الأكاديمي والمهني أو تطويرها، بما يتوافق مع معايير الجاهزية للمستقبل، ويمنح المؤسسات التعليمية مساحة زمنية لبناء البرامج والقدرات والممارسات اللازمة للوفاء بمتطلبات الإطار.

وتعتزم الهيئة تنظيم سلسلة من الورش التعريفية للقيادات التربوية والكوادر التعليمية، لتعريفها بمعايير الجاهزية للمستقبل ومضامين الدليلين، وشرح التوقعات ومتطلبات التطبيق، وتقديم إرشادات عملية تساعد المؤسسات التعليمية على تحويل المعايير إلى ممارسات وبرامج فعلية تخدم الطلبة.

وفي مسار موازٍ لدعم التطبيق وفق الممارسات الدولية، أبرمت الهيئة اتفاقية تعاون مع الجمعية الوطنية للتطوير المهني في الولايات المتحدة الأميركية «NCDA»، تركز على البحث والتطوير المهني وبرامج التدريب والاعتماد المستندة إلى أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تطوير مستوى خدمات الإرشاد الأكاديمي والمهني في مؤسسات دبي التعليمية.

وقال الرئيس المنتخب للجمعية الوطنية للتطوير المهني في الولايات المتحدة، الدكتور بريت أندرسون، إن التعاون يعكس توجه الهيئة نحو تطوير الإرشاد الأكاديمي والمهني المستقبلي للطلبة، مؤكداً تطلع الجمعية إلى العمل مع الهيئة لبناء ممارسات إرشادية عالية الجودة تساعد الطلبة على اتخاذ قرارات مدروسة، والاستعداد لمسارات مستقبلية حافلة بالفرص.

وأتاحت الهيئة «إطار الجاهزية للمستقبل»، إلى جانب الدليلين الإرشاديين المخصصين للمدارس الخاصة ومؤسسات التعليم العالي، عبر موقعها الإلكتروني، بما يُمكّن المؤسسات التعليمية والكوادر المعنية من الاطلاع على المعايير ومتطلبات وممارسات التطبيق.