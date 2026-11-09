11 ديسمبر آخر موعد لطلبات «سندك» للطلبة المقيمين بالمدارس الحكومية.. والأولوية للثاني عشر

حددت مدارس حكومية يوم الجمعة 11 ديسمبر 2026 موعداً نهائياً لاستقبال طلبات دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية للطلبة المقيمين المسجلين لديها للعام الدراسي الجاري 2026–2027، وذلك وفق تعميم وزارة التربية والتعليم الموجه إلى المدارس.



وأفادت رسائل مدرسية اطلعت عليها «الإمارات اليوم» بأن التقديم بدأ الخميس 5 نوفمبر الجاري، ويشمل جميع الطلبة المقيمين، عرباً وغير عرب، الملتحقين بالمدارس الحكومية خلال العام الدراسي الحالي، مع منح الأولوية للطلبة المقيدين في الصف الثاني عشر.

ويُقدّم ولي الأمر الطلب عبر خدمة «سندك» المعتمدة على نظام «المنهل»، ويستكمل استمارة التسجيل الإلكترونية المخصصة لرفع الطلبات، مع إدراج المعلومات المطلوبة عنه. ويمكن الوصول إلى الاستمارة عبر الرابط: https://forms.cloud.microsoft/r/zViddFQHTY

وشددت المدارس على إرفاق المستندات المطلوبة في ملف إلكتروني واحد بصيغة «PDF»، موضحة أن الصور والملفات المتعددة لن يُنظر فيها.

ونبهت إلى أن الطلب قد يُرفض إذا لم تُصحح المرفقات غير المطابقة خلال فترة التقديم، قبل انتهاء المهلة المحددة. ودعت أولياء الأمور المعنيين إلى استكمال بيانات الاستمارة، والتحقق من جمع المستندات في ملف واحد قبل إرساله، وتقديم الطلبات قبل يوم الجمعة 11 ديسمبر 2026.