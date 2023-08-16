إقبال لافت من النساء على الترشح لـ «الوطني»

شهدت لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال اليوم الأول من فتح باب الترشح الذي يستمر حتى 18 من الشهر الجاري، فيما أكد رئيس اللجنة المستشار عيسى بن حنظل، أن اللجنة شهدت إقبالاً لافتاً من قبل النساء، ومن راغبين في الترشح من خارج الدولة.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن الخدمات التي وفرتها اللجنة سهّلت تسجيل الراغبين في الترشح، وقلصت عدد مراجعي اللجان.

وذكر أن اللجنة تلقت اتصالات كثيرة من مواطنين موجودين خارج الدولة يرغبون في الترشح.

ولفت إلى أن اللجنة اعتمدت نظاماً جديداً للتسجيل يطبق خلال الدورة الحالية، يقوم بشكل أساسي على الخدمات الإلكترونية، لضمان الدقة والسرعة والشفافية، داعياً الراغبين في الترشح إلى الإسراع في التسجيل خلال المهلة المحددة، وإلى الالتزام بالتعليمات التنفيذية والإرشادات.

ورصدت «الإمارات اليوم» ميدانياً توافد الراغبين في الترشح من الرجال والنساء خلال الساعات الأولى من فتح باب التسجيل.

وحرصت اللجنة على توفير فريق من المختصين للرد على الاستفسارات الخاصة بالراغبين في الترشح، ومساعدتهم على إنجاز المعاملة في أسرع وقت.