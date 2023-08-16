مواطنون يتقدمون بطلبات الترشح لـ «الوطني» من خارج الدولة

بدأت مراكز التسجيل الثلاثة التابعة للجنة إمارة أبوظبي، أمس، في تلقّي طلبات تسجيل المواطنين الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ممّن استوفوا شروط ومتطلبات الترشح، «عن بُعد» من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة الوطنية للانتخابات، أو التطبيق الذكي على الهواتف الجوّالة، و«حضورياً» لمن واجهوا أية صعوبات في التسجيل الإلكتروني.

وأكدت اللجنة أن آلية تسجيل الترشح إلكترونياً مكّنت الراغبين في الترشح من التسجيل بسهولة سواء من داخل الدولة أو من خارجها، لافتة إلى استقبال طلبات ترشح من مواطنين موجودين خارج الدولة حالياً.

وشهد اليوم الأول لتسجيل طلبات الترشح، حضوراً لافتاً من مواطنين سجّلوا طلبات الترشح سواءً لأنفسهم أو بالوكالة عن مواطنين آخرين، منذ فتح أبواب مقار التسجيل التابعة للجنة أبوظبي في الثامنة صباحاً حتى غلق الباب في الثالثة عصراً.

واتسمت عملية تسجيل طلبات الترشح بالسهولة والسرعة، فيما تم تخصيص فريق تابع للجنة لمساعدة الراغبين في الترشح والرد على الاستفسارات المتعلقة باستيفاء الأوراق المطلوبة.

وتفقّد رئيس لجنة إمارة أبوظبي، سيف علي القبيسي، سير عملية التسجيل للراغبين في الترشح للانتخابات «حضورياً» من مركز التسجيل الموجود في مقر لجنة الإمارة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حيث وجّه بتوفير كل التسهيلات المُمكنة لمساعدة الراغبين في الترشح - ممن استوفوا الشروط المطلوبة - على إتمام إجراءاتهم.

وذكر أن فرق العمل بالمراكز الثلاثة المخصصة لتسجيل طلبات الترشح للانتخابات في إمارة أبوظبي (مدينة أبوظبي، ومدينة العين، ومنطقة الظفرة) قدّمت كل التسهيلات والإجراءات لتسجيل الراغبين في الترشح على مستوى الإمارة، مشيداً بما وصفه بـ«الإقبال الجيد جداً» من الراغبين في الترشح لهذا العرس الانتخابي الذي تشهده الدولة.

وقال القبيسي، في تصريحات إعلامية أمس، إن «الإقبال كان ممتازاً من المواطنين والمواطنات الذين تنطبق عليهم شروط الترشح، خصوصاً عن بُعد، عبر المنصة الإلكترونية التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، التي أسهمت إلى حد كبير في تسهيل إجراءات الترشح، ومن ثم زيادة أعداد طلبات الراغبين في خوض المنافسة الانتخابية».