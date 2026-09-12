مدارس تحصر «الغياب المقبول» في 5 حالات.. وتُلزم أولياء الأمور بتعهدات لانتظام أبنائهم

حددت إدارات مدارس حكومية وخاصة تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم، خمسة مبررات لقبول غياب الطلبة خلال العام الأكاديمي 2026-2027، وربطت اعتمادها بالتسجيل عبر نماذج إلكترونية وتقديم الوثائق المؤيدة، مؤكدة أن إدخال العذر لا يعني قبوله تلقائياً، وأن الغياب الذي لا يستوفي الضوابط يُسجل «من دون عذر»، وتُطبق بشأنه الإجراءات المعتمدة، بما فيها خصم درجات من السلوك.

وتشمل المبررات المقبولة: المرض أو تلقي العلاج، والمشاركة في مهام أو فعاليات رسمية وطنية ودولية، والظروف الطارئة والاستثنائية، ووفاة أحد الأقارب من الدرجتين الأولى أو الثانية، إلى جانب الحالات الخاصة المرتبطة بأصحاب الهمم والأمراض المزمنة، وفق ما تثبته التقارير والمستندات المعتمدة.

تسجيل إلزامي

وعممت المدارس على أولياء الأمور روابط إلكترونية لتسجيل مبررات الغياب، اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، مطالبة بإدخال بيانات الطالب بدقة، وتشمل اسمه، وصفه وشعبته، وعدد أيام تغيبه، وتاريخ بداية الغياب ونهايته، وسببه، فضلاً عن رقم هاتف ولي الأمر للتواصل والتحقق من البيانات.

وألزمت أولياء الأمور بالإقرار بتعهد يتضمن ضمان انتظام أبنائهم في الدوام، وعدم تغيّبهم إلا بعذر مقبول، وتقديم مستند ورقي يثبت الحالة المرضية وفق السياسة المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم.

وتضمنت النماذج التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، تخصيص مدارس التعليم الثانوي رابطاً إلكترونياً لمبررات الغياب، يتضمن حقولاً إلزامية لتوثيق مدة التغيب وأسبابه، إلى جانب تعهد ولي الأمر بتوافر العذر المرضي، وعدم تغييب ابنه من دون سبب معتمد.

التسجيل لا يعني الاعتماد

وأكدت الإدارات أن تسجيل المبرر عبر النموذج يمثل الخطوة الأولى في توثيق الغياب، ولا يُعد موافقة نهائية عليه، إذ تتولى الجهات المختصة في المدرسة مراجعة البيانات، والتحقق من المستندات، ومطابقة مدة الغياب مع العذر المقدم، قبل تصنيفه «مقبولاً» أو «غير مبرر».

تقارير موثقة

وأوضحت أن اعتماد الغياب المرضي يستلزم تقديم تقرير أو شهادة طبية موثوقة تغطي الفترة المسجلة، فيما تتطلب المشاركات الرسمية ما يثبت تكليف الطالب أو مشاركته، وتُدرس الظروف الطارئة والحالات الاستثنائية بناءً على الوثائق والتفاصيل المقدمة.

وشددت على أن نقص البيانات، أو عدم إرفاق الإثباتات، أو تقديم مستند لا يغطي كامل فترة التغيب، يحول دون اعتماد العذر، ويترتب عليه تسجيل الأيام غياباً غير مبرر، وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها.

ضبط الغياب المتكرر

وتتيح الآلية الإلكترونية للمدارس بناء سجل دقيق لغياب كل طالب، ورصد تكرار الحالات ومددها وأسبابها، وتسريع التواصل مع الأسرة عند ملاحظة ارتفاع معدلات التغيب، بما يدعم التدخل المبكر قبل تأثر التحصيل الأكاديمي أو تجاوز الحدود المعتمدة.

غياب مضاعف

وفي سياق تشديد الانضباط، شددت المدارس على أن الغياب يوم الجمعة من دون عذر يُحتسب غياباً مضاعفاً بواقع يومين، داعية الأسر إلى عدم التعامل مع قصر الدوام باعتباره مبرراً للتغيب أو امتداداً لعطلة نهاية الأسبوع.

وأكدت المدارس ضرورة التزام الطلبة بالدوام المدرسي، مؤكدة أن الغياب من دون عذر مقبول يخضع لسلسلة من التنبيهات والإنذارات والإجراءات التصاعدية التي تهدف إلى تعزيز الانضباط المدرسي، وضمان استمرار الطلبة في تلقي تعليمهم حتى آخر يوم دراسي.

إجراءات

واستناداً إلى الدليل الإجرائي للحضور والغياب المدرسي للعام الدراسي الجاري، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، أوضحت المدارس أن الإجراءات تبدأ بتوجيه تنبيه بعد تسجيل يوم واحد من الغياب غير المبرر، ثم تتصاعد مع زيادة عدد أيام الغياب لتشمل إشعارات متتالية لأولياء الأمور، وصولاً إلى إحالة ملف الطالب أو الطالبة إلى الجهات المختصة عند تكرار الغياب.

وبحسب التسلسل المعتمد، يتم إرسال تنبيه عند غياب يوم واحد دون عذر مقبول، يليه تنبيه آخر عند بلوغ ثلاثة أيام غياب، ثم عند الوصول إلى ستة أيام يتم تحويل ملف الطالب أو الطالبة إلى وحدة حماية الطفل.

كما يُعاد تحويل الملف إلى الوحدة عند تسجيل 10 أيام غياب غير مبرر، فيما يتم عند بلوغ 15 يوماً، وهو الحد الأقصى المسموح به، إحالة الملف إلى وحدة حماية الطفل وإدارة جودة الحياة وقطاع العمليات المدرسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إجراءات ومتابعة

وأكدت الإدارات أن تجاوز الطالب أو الطالبة 15 يوماً من الغياب من دون عذر مقبول يستدعي اتخاذ إجراءات إضافية ومتابعة من الجهات المعنية، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من الغياب والمحافظة على انتظام الطلبة.

وأكدت أن الإجراءات تنقل التعامل مع الأعذار من الإبلاغ الشفهي أو الرسائل المتفرقة إلى مسار موحد يبدأ بالتسجيل الإلكتروني، يليه تقديم الإثبات، ثم المراجعة والتحقق والاعتماد، بما يحفظ حق الطالب في قبول عذره المستوفي للشروط، ويغلق الباب أمام الغياب غير المبرر.

• مدارس ثانوية تخصص رابطاً إلكترونياً لمبررات الغياب، يتضمن حقولاً إلزامية لتوثيق مدة التغيب وأسبابه.