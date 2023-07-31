46 مليار درهم إجمالي "التداولات العقارية" في أبوظبي خلال 6 شهور

كشفت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أن إجمالي قيمة التداولات العقارية في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري (2023)، تجاوز 46 مليار درهم، تحققت من خلال 10,557 معاملة، شملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها.

وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن الدائرة، تسجيل القطاع العقاري في الإمارة 6730 صفقة بيع عقارات بقيمة تتجاوز 25 مليار درهم، و3827 معاملة رهن عقاري بقيمة تتجاوز 21 مليار درهم.

وقال المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، الدكتور أديب العفيفي: "سوق العقارات في الإمارة يشهد مسار نمو تصاعدياً واستثنائياً فاق جميع التوقعات، إذ سجَّل القطاع مستويات نمو جديدة خلال النصف الأول من عام 2023 كشفت عن قوة السوق وجاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء".

وأشار العفيفي إلى أن استمرار الزيادة في معدلات النمو عاماً تلو الآخر، يرسخ أهمية القطاع العقاري بوصفه ركناً أساسياً في سياسة تنويع مصادر الدخل، ورافداً مهماً من روافد الاقتصاد في إمارة أبوظبي.

ووفقاً للمؤشرات تصدرت جزيرة السعديات قائمة التداولات في مدينة أبوظبي بـقيمة 3 مليارات درهم، تلتها جزيرة ياس في المرتبة الثانية بتحقيق 2.6 مليار درهم، وحلَّت جزيرة الريم في المرتبة الثالثة بـقيمة 2.4 مليار درهم، وجاءت جزيرة الجبيل في المرتبة الرابعة بـإجمالي 1.5 مليار درهم، تلتها مدينة الشامخة في المرتبة الخامسة بـقيمة مليار درهم.