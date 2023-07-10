أحمد بن محمد: مبادرة السباحة الليلية لأصحاب الهمم.. ترسخ مكانة دبي

وجه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، الشكر لفرق العمل في بلدية دبي، منوهاً بتوفير مبادرة شواطئ السباحة الليلية لذوي الهمم، التي «تسهم في إظهار مساعي دبي لترسيخ مكانتها كأفضل مدينة للعيش في العالم».

وقال سموه في «تدوينة» نشرها أمس على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نشكر فرق العمل في بلدية دبي على مبادرة شواطئ السباحة الليلية، والحرص على توفير هذه التجربة لأصحاب الهمم، من خلال كوادر متخصصة مع تبني تقنيات ذكية لضمان راحة وسلامة جميع المرتادين».

كما وصف سموه المبادرة بأنها «خطوة جديدة تعكس مساعي دبي لترسيخ مكانتها كأفضل مدينة للعيش في العالم عبر مبادرات نوعية ومشاريع تُسعد المجتمع».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد الخطة الشاملة لتطوير الشواطئ العامة في الإمارة، في مايو الماضي، بهدف زيادة أطوالها بنسبة 400% بإضافة شواطئ عامة جديدة، وتطوير الحالية وتزويدها بخدمات ومرافق ترفيهية ورياضية وجمالية واستثمارية جديدة، بما يتوافق مع خطة دبي الحضرية 2040.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يومها، حرص دبي على توفير مقومات التنمية العمرانية المتكاملة التي تضع الإنسان محوراً لها بهدف الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق سعادة المواطنين والمقيمين والزوار.

وأعلنت بلدية دبي تخصيص ثلاثة شواطئ جديدة للسباحة الليلية في كل من شواطئ: جميرا 2، وجميرا 3، وأم سقيم 1، بطولٍ إجمالي يبلغ 800 متر وتجهيزها بشاشات إلكترونية لنشر معلومات تثقيفية تعزز وعي مرتاديها، إضافةً إلى أنظمة إنارة تُتيح الفرصة للمقيمين والسياح للاستمتاع بالسباحة في الشواطئ على مدار 24 ساعة يومياً، ما يعكس جاذبية دبي مدينة نابضة بالحياة طيلة أيام السنة.

وتعد شواطئ دبي واحدة من أفضل الوجهات السياحية بالإمارة، وهي مزودة بأجهزة إضاءة وشاشات إلكترونية تمكنهم من السباحة بأمان على مدى ساعات اليوم.

وتبدأ فترة السباحة الليلة في الشواطئ من غروب الشمس حتى شروق اليوم التالي، بما يجعل إمارة دبي متفردةً في توفير هذا النوع من المرافق على مستوى المنطقة.

وجهزت الشواطئ بكادرٍ مؤهلٍ من المنقذين، مزود بجميع متطلبات الإنقاذ والإسعاف اللازمة لتحقيق جميع معايير ومتطلبات الأمن والسلامة.