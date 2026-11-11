إعادة فتح عدد من الشواطئ في رأس الخيمة

أعلنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة عن إعادة فتح عدد من الشواطئ في الإمارة، وتشمل: شاطئ فلامينجو، وشاطئ دهان، وشاطئ المعيريض، وكورنيش الرمس، بالإضافة إلى شواطئ منتجعات أنانتارا ميناء العرب، وإنتركونتيننتال ميناء العرب، والكوف روتانا.

وأكدت الدائرة أنه سيتم الإعلان عن مستجدات إعادة فتح بقية الشواطئ تباعاً عبر قنواتها الرسمية، داعية إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظًا على سلامة الجميع.