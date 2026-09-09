«صيف أطفالنا بأمان» في دبي توعي بأساليب الوقاية من المخاطر

نفذت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، ممثلة في إدارة حماية الطفل والمرأة، سلسلة من الورش التوعوية ضمن حملة «صيف أطفالنا بأمان»، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بسلامة الأطفال وحمايتهم، ورفع مستوى الوعي لدى الأسر وأفراد المجتمع، حول أساليب الوقاية من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال.

ونُفذت الورش، خلال النصف الثاني من شهر أغسطس، ضمن خمسة من مجالس أحياء دبي، هي: مجلس العوير، ومجلس الورقاء، ومجلس ند الشبا، ومجلس الخوانيج، ومجلس البرشاء، وتناولت مجموعة من المحاور المهمة المرتبطة بسلامة الأطفال، بما يتناسب مع احتياجات الأسرة خلال فترة الصيف والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وتأتي حملة «صيف أطفالنا بأمان» في إطار جهود شرطة دبي المتواصلة لتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل وسلامته، وترسيخ ثقافة الوقاية والحماية، والوصول إلى الأسر في مختلف مناطق إمارة دبي، بما يسهم في تعزيز دور الأسرة والمجتمع في حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم.

وتناولت الورش السلامة من الغرق، مع التأكيد على أهمية مرافقة الأطفال والإشراف المستمر عليهم أثناء وجودهم بالقرب من أحواض السباحة أو الشواطئ، إلى جانب السلامة الرقمية والتوعية بالمخاطر التي قد تخفيها بعض روابط الألعاب الإلكترونية، وإمكانية وصول الأطفال إلى محادثات مع مجهولين، وأهمية متابعة الوالدين ما يتصفحه أطفالهما، وتعزيز وعيهم بالاستخدام الآمن للإنترنت، كما تطرقت الورش إلى سلامة الأطفال أثناء السفر، من خلال التأكيد على أهمية الاستعداد المسبق وتجهيز احتياجات الطفل ومتابعته خلال التنقل، إضافة إلى سلامة النوافذ والشرفات، والتوعية بأهمية إحكام إغلاقها وعدم ترك الأطفال بمفردهم، وإبعاد المفاتيح وكل ما يمكن أن يساعد الطفل على التسلق.

وتناولت الورش كذلك الاستعداد للعودة إلى المدرسة، من خلال توعية الأسر بأهمية تهيئة الطفل نفسياً، وتنظيم أوقات نومه قبل بدء العام الدراسي، بما يعزز ثقته بنفسه ويساعده على بدء عامه الدراسي بصورة آمنة ومطمئنة.