رأس الخيمة تغلق الشواطئ العامة حتى إشعار آخر

أعلنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إغلاق جميع الشواطئ العامة في الإمارة حتى إشعار آخر، ضمن إجراءات مؤقتة تهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة، إثر تسرب نفطي من إحدى الناقلات البحرية، داعية السكان والزوار إلى الابتعاد عن المناطق الساحلية والالتزام بالتعليمات الرسمية.

وقالت إن قرار الإغلاق يسري اعتباراً من صدوره، ويشمل جميع الشواطئ العامة في الإمارة، على أن يُعلن عن موعد إعادة فتحها لاحقاً، وفقاً للمستجدات والظروف، داعية الجمهور إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بالقرار.

كما دعت الجهات المختصة أفراد المجتمع إلى التقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة عنها، والامتناع عن زيارة الشواطئ والمناطق الساحلية المشمولة بالإغلاق حتى إشعار آخر، مؤكدة أهمية التعاون والالتزام بالإجراءات المتخذة حفاظاً على السلامة العامة.

ودعت الصيادين إلى الالتزام بتعليمات الجهات الرسمية بشأن أنشطة الصيد، والتقيد بالتوجيهات المعتمدة خلال فترة سريان الإجراءات.

كما أكدت أن أي مستجدات بشأن إعادة فتح الشواطئ ستُعلن عبر القنوات الرسمية المعتمدة، داعية السكان والزوار إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول معلومات غير مؤكدة بشأن موعد استئناف الأنشطة في المناطق الساحلية. وثمّنت تعاون أفراد المجتمع وتفهمهم للإجراءات المؤقتة، مشددة على أهمية الالتزام بالتوجيهات الصادرة عنها إلى حين الإعلان عن أي تحديثات جديدة.

وكانت دائرة بلدية أم القيوين، أعلنت أمس تكثيف جهودها الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاحتواء آثار التسرب، بعدما طال شواطئ الإمارة، لافتة إلى العمل على الحد من تداعياته على البيئة البحرية والمناطق الساحلية، فيما أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة إغلاق جميع الشواطئ والمناطق الساحلية في الإمارة مؤقتاً، ضمن الإجراءات الاحترازية.

كما قررت حكومة الشارقة إغلاق شاطئ الحمرية مؤقتاً، لتجنب وصول التلوث إليه.