شهدت شواطئ خورفكان ودبا الفجيرة، خلال الأيام الماضية، ظهور «أمواج زرقاء» أضاءت أجزاء من الساحل بتوهجات تتشكل مع حركة المياه وارتطامها بالرمال، في ظاهرة طبيعية تُعرف علمياً باسم «التلألؤ الحيوي»، أثارت اهتمام الأهالي والزوار، ودفعت عدداً منهم إلى التوجه نحو الشواطئ ليلاً لمشاهدتها، بعدما انتشرت صور ومقاطع مرئية توثّق ظهورها على سواحل المنطقة الشرقية.

وتظهر التوهجات على هيئة خطوط زرقاء تمتد بمحاذاة الشاطئ مع وصول الأمواج، قبل أن تتلاشى بانحسار المياه، بينما تتناثر نقاط مضيئة على الرمال المبللة، وتتجدد مع حركة الموج. وتختلف كثافتها ودرجة وضوحها من موقع إلى آخر، ما يجعل مشاهدتها مرتبطة بظروف البحر، من دون إمكانية تحديد وقت معين لظهورها أو مدة استمرارها.

ولم يقتصر التفاعل مع الظاهرة على تداول مشاهدها، إذ تركزت معظم استفسارات المتابعين على الصور والمقاطع التي نشرها مقيمون وثّقوا «الأمواج الزرقاء»، حول تحديد الشواطئ التي التُقطت فيها وكيفية الوصول إليها، رغبة في مشاهدة الظاهرة على الطبيعة.

كما حرص زوار على توثيق التوهجات باستخدام هواتفهم وكاميراتهم، في وقت قد تختفي فيه الظاهرة من الموقع نفسه في الليلة التالية، رغم ظهورها بوضوح في الليلة السابقة، تبعاً لتغير الظروف الطبيعية المؤثرة فيها.

وفي تفسير علمي للظاهرة، قال أستاذ الفيزياء الفلكية في جامعة الشارقة مدير الشؤون الأكاديمية في مجمع الشارقة للفضاء والفلك، الدكتور مشهور الوردات، إن «الأمواج الزرقاء» التي تُشاهد أحياناً على شاطئ خورفكان تنتج، على الأرجح، عن ظاهرة طبيعية تُعرف باسم «التلألؤ الحيوي»، وتُسمى أيضاً «بريق البحر» وترتبط بوجود كائنات بحرية مجهرية، خصوصاً العوالق النباتية المضيئة المعروفة باسم «الدينوفلاجيلات».

وأوضح أن هذه الكائنات تصدر ضوءاً أزرق لفترة وجيزة عندما تتكسر الأمواج على الشاطئ، أو تتعرض المياه للاضطراب نتيجة السباحة أو الحركة، إذ تحفزها هذه المؤثرات على إنتاج الضوء من خلال تفاعل كيميائي يُعرف باسم «التلألؤ الحيوي»، وهو ما يفسر ظهور التوهجات الزرقاء مع حركة الأمواج واختفاءها بعد فترة قصيرة.

فيما أوضحت الباحثة والكاتبة الإماراتية في شؤون البيئة والاستدامة، فاطمة الحنطوبي، أن ظهور التوهج لا يرتبط بتغير لون مياه البحر نفسها، وإنما بالضوء الذي تنتجه الكائنات المجهرية عند تعرضها للاضطراب، بينما يتفاوت وضوح الظاهرة من موقع إلى آخر تبعاً لكثافة الكائنات المضيئة وحركة المياه، ومستوى الإضاءة المحيطة. وقد تظهر التوهجات في نطاق محدود من الساحل، ثم تتراجع أو تختفي مع تغير الظروف البحرية، ما يفسر اختلاف المشاهد التي يوثقها مرتادو الشواطئ، سواء بين مواقع متقاربة أو في الموقع نفسه خلال ليالٍ متعاقبة.

وتابعت أنه لا يكفي ظهور هذه التوهجات وحده للحكم على جودة مياه البحر أو سلامتها، كما لا يمكن الجزم بنوع الكائنات المسؤولة عنها في شواطئ خورفكان ودبا الفجيرة من دون فحص عينات من المياه، مشددة على أنه مع تزايد الاهتمام بمشاهدة الظاهرة، تبرز أهمية التزام مرتادي الشواطئ باشتراطات السلامة البحرية، خصوصاً خلال ساعات الليل، وتجنب دخول المياه أو مغادرة المناطق الآمنة بغرض الاقتراب من التوهجات أو تصويرها، بينما يبقى ظهورها خاضعاً لعوامل طبيعية قد تتغير خلال فترات قصيرة، وأشارت إلى أن ظاهرة «الأمواج الزرقاء» ليست جديدة على البيئة البحرية، إذ تنتج عن كائنات مجهرية موجودة طبيعياً في مياه البحر، إلا أن زيادة كثافتها قد تجعل التوهج أكثر وضوحاً، وأشارت إلى أن التكاثر الكبير للعوالق قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين المذاب في المياه، خصوصاً عند موتها وتحللها، ما قد يؤثر في الكائنات البحرية والتوازن البيئي.

وأضافت أن زيادة وفرة العوالق قد تهيئ ظروفاً ملائمة لتكاثر بعض أنواع قناديل البحر التي تتغذى عليها، ما قد ينعكس على الثروة السمكية، إذ تتغذى بعض القناديل على بيض الأسماك ويرقاتها، وقد تؤدي زيادة أعدادها إلى تراجع فرص نمو الأسماك وتجدد مخزونها، وأكدت أن ظهور التوهج الأزرق لا يعني بالضرورة حدوث هذه التأثيرات، وأن تحديدها يتطلب فحص عينات المياه، ورصد كثافة العوالق ومستويات الأكسجين.