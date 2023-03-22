مواقف المركبات في دبي مجانية في رمضان خلال فترة الإفطار

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تغييرات في مواعيد تعرفة مواقف المركبات في دبي خلال شهر رمضان، مشيرة الى عدم تطبيق الرسوم خلال فترة الإفطار، أي بدءا من الساعة 6 مساءا وحتى الساعة 8 مساءا.

ووفقا للهيئة فإن تطبيق التعرفة سيكون على جميع المواقف من الاثنين الى السبت خلال فترتين، الأولى بين الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً، والفترة الثانية بين الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

وأفادت الهيئة أن التعرفة ستطبق أيضا في منطقة تيكوم في المواقف ذات الرمز F وذلك من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 6 مساء، مضيفة أن المواقف متعددة الطوابق التي تعمل بنظام 24 ساعة ستبقى متوفرة على مدار الساعة خلال الشهر الفضيل.

وتحمل المواقف العامة في دبي الرموز A، B، E، F، وتعكس الرموز أوقات وتعرفة واشتراطات الاستخدامات، وتتضمن الأمثلة على مناطق الفئة (A) كل الشوارع الواقعة ضمن المنطقة المحصورة بين شارع المركز المالي وشارع زعبيل الثاني، وشارع السعادة " 312 " وشارع 308 الموازيين لشارع الشيخ زايد بمنطقة بر دبي.

وتبلغ تعرفة رسوم خدمة المواقف في دبي في المناطق التي تحمل الرمز A، درهمين لنصف ساعة، في وقت تختلف الرسوم أحياناً وفقاً لرمز المنطقة الذي يعبّر عن نوع وحجم استخداماتها التجارية والسكنية.