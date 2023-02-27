طاقم المهمة يلقون التحية قبيل الإنطلاق.. فيديو

مع ابتسامة مليئة بالحماس ألقى طاقم المهمة، التحية للجميع قبيل الإنطلاق لأطول مهمة عربية يشارك فيها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

بث مباشر لـ"طموح زايد 2"

رسالة من سلطان النيادي قبيل انطلاقه

سلطان النيادي يوقع التوقيع التذكاري على جدار الغرفة البيضاء.. فيديو

النيادي يودع أسرته قبل الانطلاق إلى مهمة "طموح زايد 2" .. فيديو

مقاطع فيديو وصور لـ أطول مهمة عربية إلى الفضاء

النيادي يدخل كبسولة المركبة دراغون ويأخذ مكانه.. فيديو

إجراء عمليات الفحص داخل كبسولة المركبة دراغون للتأكد من سلامة طاقم المهمة.. فيديو



طاقم الدعم يغلق بوابة المركبة دراغون.. فيديو

محمد بن زايد لـ «النيادي»: إن شاء الله ترد لنا سالماً غانماً وتعتز بك بلادك

أثر زايد من «أم غافة».. إلى الفضاء.. يحمله سلطان النيادي

مؤسسة دبي للإعلام تنقل بالصوت والصورة انطلاق مهمة سلطان النيادي التاريخية

من هو سلطان النيادي المشارك في أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب