رسالة من سلطان النيادي قبيل انطلاقه

أرسل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي كلمات قبيل انطلاقه إلى أطول مهمة عربية إلى الفضاء حيث قال النيادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر : على هذه الأرض، استودع الله كل من أُحب وانطلق إلى الفضاء

وأضاف قائلاً استودع الله وطنًا اختار النجوم دربًا وطموح زايد هدفًا

استودعكم الله حتى لقاءٍ قريب من الفضاء..

أخوكم سلطان النيادي.

#سلطان_النيادي : على هذه الأرض، استودع الله كل من أُحب وانطلق إلى الفضاء.. 🚀



استودع الله وطنًا اختار النجوم دربًا وطموح زايد هدفًا.. 🇦🇪



استودعكم الله حتى لقاءٍ قريب من الفضاء..



أخوكم سلطان النيادي.#طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/mEGkWk5GJM — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 27, 2023

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