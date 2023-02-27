سلطان النيادي وزميله فيدياييف يتجهان إلى برج الإطلاق

يقدم موقع الإمارات اليوم بثا مباشرا لمهمة "طموح زايد 2" ، أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب عبر منصاتنا بمواقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "فيس بوك"، و"انستغرام"، ابتداءً من الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت الإمارات، فيما يستمر نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة حتى موعد الإطلاق المقرر في تمام العاشرة و45 دقيقة صباحاً بتوقيت الإمارات.

لمشاهدة البث المباشر عبر انستغرام اضغط الرابط.

أدناه رابط البث المباشر غبر "تويتر".

تابعونا في تغطية خاصة ومباشرة لمهمة "طموح زايد 2" ابتداءً من الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت الإمارات 🇦🇪 وموعد الانطلاق 10:45 صباحاً#طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/GfaocHpy7M — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 27, 2023

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