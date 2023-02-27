سلطان النيادي وزميله فيدياييف يتجهان إلى برج الإطلاق

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

يقدم موقع الإمارات اليوم بثا مباشرا لمهمة "طموح زايد 2" ، أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب عبر منصاتنا بمواقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "فيس بوك"، و"انستغرام"، ابتداءً من الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت الإمارات، فيما يستمر نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة حتى موعد الإطلاق المقرر في تمام العاشرة و45 دقيقة صباحاً بتوقيت الإمارات.

لمشاهدة البث المباشر عبر انستغرام اضغط الرابط.

 

أدناه رابط البث المباشر غبر "تويتر".

 

 

 

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